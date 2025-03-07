桌球大獎賽︱特林普5局轟4棒過百：把147留給決賽　對手坐多過打

在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」周五（7日）舉行八強戰，早前成為香港居民的特林普（Judd Trump，又譯卓林普）輕鬆擊敗對手晉級，更在五局中打出四棒過百，數據驚人。



世界排名第一的特林普在今日晚上時段出戰八強，面對伊朗球手華菲爾（Hossein Vafaei）。由於特林普昨日16強於利蘇斯基（Jack Lisowski）退賽下不戰而勝，今日是相隔3天後再出戰，他獲不少球迷坐在場地兩側的觀眾席上支持，歡呼聲亦比其他球手響亮。

現場球迷大部份都支持特林普。（廖雁雄攝）

這位「港人」也沒有讓「主場」擁躉失望，首局已「起break」打出一棒過百，然而中段因紅波走位問題選擇打藍波調整，最終轟出145度。第二局特林普再贏61：0，第三局雖被華菲爾領先31：0，但以一棒108度清檯，加上第四局再轟一棒115度，只花約一小時就拋離局數4：0完成首節。

特林普八強戰五局中，有四局都打出一棒過百。（廖雁雄攝）

第五局特林普無手軟，只花9分58秒便轟出一棒146度取勝，成為今屆賽事暫時最高一棒度數，有機會贏得1萬英鎊（約10萬港元）獎金。特林普在此5局之中，有4局打出一棒過百（century），有4局都零封對手，令華菲爾只「起cue」26次，數據驚人。

特林普最後一局打出一棒146度：

華菲爾今場坐多過打。（廖雁雄攝）

特林普認為昨日休戰對自己沒幫助，而他獲勝只因沒有犯錯，「我對今季的表現很有自信，能在這個舞台表現出來特別有意思，尤其是在香港觀眾面前。」被問到他有否嘗試打出滿分的147度，他毫不猶豫：「我會把它留給決賽。」

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特林普揚言把147留給決賽，十分有自信。（廖雁雄攝）

特林普四強會遇上冰咸，他希望自己可發揮出今日的水平。冰咸在另一場八強與沙比交手，首局雖已打出一棒116，但他與沙比首節休息時打和局數2：2。沙比在休息後連取兩局，領先4：2，但結果兩人仍要鬥到決勝局，冰咸以66：24勝出最後一局晉級。

冰咸擊敗沙比晉級四強。（廖雁雄攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽八強賽果



肖國棟 3：5 尼爾羅拔臣

梅菲 5：3 希堅斯

特林普 5：0 華菲爾

冰咸 5：4 沙比



世界格蘭披治桌球大獎賽四強賽程



3月8日

01：00 pm

尼爾羅拔臣 對 梅菲



07：00 pm

特林普 對 冰咸

