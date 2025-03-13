歐聯｜阿士東維拉兩回合6：1出淘汰布魯日　8強對戰巴黎聖日耳門

歐聯周三（3月12日）舉行16強次回合賽事，其中阿士東維拉以3：０擊敗布魯日，阿士東維拉首回合以3：1領先，兩回合合計以6：1出線8強，將對陣巴黎聖日耳門（PSG）。 同日其他3場賽事，多蒙特及阿仙奴確定晉級。馬體會對皇馬的賽事至發稿時仍在進行。



圖為2025年3月12日，歐聯周舉行16強次回合賽事，布魯日球員Kyriani Sabbe領紅被逐離場。（Getty Images）

在上半場17分鐘，布魯日球員Kyriani Sabbe直接領紅被逐，但兩軍半場維持０：０。 換邊後，馬高阿辛斯奧（Marco Asensio）於50分鐘接應拜利（Leon Bailey）傳球破網，助維拉打破僵局。7分鐘後，馬臣（Ian Maatsen）入球擴大領先優勢。至61分鐘，馬高阿辛斯奧在拉舒福特（Marcus Rashford）助攻下梅開二度。

同日歐聯賽事結果

里爾 1：2 多蒙特

阿仙奴 2：2 燕豪芬

阿士東維拉 3：０ 布魯日