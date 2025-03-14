全港學界手球精英賽｜季軍戰末段習藝坊突熄燈 協恩挫陳楷摘季軍
撰文：趙子晉
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全港學界手球精英賽的最後兩日賽事，從石硤尾公園移師啟德體育園，首度在體藝館的習藝坊決出男、女子組的冠軍誰屬。當女子季軍戰進行至末段，場館突然熄燈，在約1分鐘左右回復燈光，結果協恩以12：8擊敗陳楷，摘下女子組季軍。
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一連兩日在啟德體藝館習藝坊舉行的全港學界手球精英賽，今日（14日）進行季軍戰及決賽，由協恩中學與博愛醫院陳楷紀念中學打頭陣，兩校支持者佈滿觀眾席。協恩早段稍為領先，開局連入兩球，並將優勢帶往半場休息，上半場以7：4領先。陳楷換邊後急起直追，下半場一度追至8：9一球落後，協恩教練文卓林隨即叫暫停，協恩隨後連入兩球拉開差距，協恩的曾芷茵末段再下一城，協恩領先至12：8。
戰至末段出現小插曲，賽事餘下最後1分鐘，場館突然熄燈，賽事被逼暫停，場地廣播表示燈光系統出現故障，需要5分鐘維修，幸好約1分鐘後燈光回復正常。
全港學界手球精英賽戰果
女子組季軍戰
協恩中學 12：8 博愛醫院陳楷紀念中學
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