黃澤林邁亞密大師賽爭入16強　撼澳洲球手誓延神奇之旅

黃澤林（Coleman Wong）以「香港網球係得㗎」的信念，在邁亞密網球大師賽展開神奇之旅。由香港首人在ATP 1000級別賽事正賽圈取勝，到香港首人在ATP 1000級別賽事晉級32強，兼以世界排名182的身份力克世界排名14的高手，黃澤林連番送給香港人驚喜，香港網球歷史，他以汗水改寫。

香港周一（24日）晚上11時，黃澤林面對澳洲球手阿當禾頓（Adam Walton），力爭16強席位。



黃澤林（Coleman Wong）相信，香港網球實力足以在世界佔一席位。（Getty Images）

禾頓世界排名89，比排182的黃澤林高93位。首盤由禾頓先發球並保住發球局，黃澤林也展現強勁的發球優勢，第八個發球局更打出「Love Game」令禾頓「捧蛋」。第九局，黃澤林打得更加進取，以落點刁鑽的抽擊向禾頓施壓，終在關鍵時刻打破對方發球局，領先5：4。

輪到自己的發球局，黃澤林只要保發就能先取首盤，他更開出一記時速196公里的「Ace球」，可惜一次失誤導致發球局不保，雙方打成5：5，黃澤林之後被打出一局「Love Game」，落後5：6。

賽事現在進行中，本文持續更新黃澤林戰況。

黃澤林檔案

年齡：20歲

世界排名：182（截至3月24日）

最高世界排名：128（2024年9月30日）

身高：1.91米

握拍：正手右手、反手雙手

教練：James Allemby

