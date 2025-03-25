網球︱伊雅娜邁阿密大師賽闖八強　親揭與緋聞男友黃澤林關係

20歲的黃澤林（Coleman Wong）與19歲的伊雅娜（Alexandra Eala）同為拿度網球學校的校友，二人曾在港同遊迪士尼而傳出緋聞。今年邁阿密大師賽兩人都取得生涯突破，黃澤林擊敗世界排名14的美國主場球手舒爾頓（Ben Shelton）勇闖第三圈，而伊雅娜更先後擊敗兩位大滿貫得主，並受惠16強對手巴杜莎因傷退賽晉身八強，譜寫個人及菲律賓網球新一頁。



黃澤林與伊雅娜在邁阿密的演出成為網壇一時佳話，第三圈順利過關後，伊雅娜親揭與黃澤林的親密關係。



黃澤林與伊雅娜關係要好。（IG）

菲律賓美少女創邁阿密童話

世界排名140位的伊雅娜，獲發外卡參加今年的邁阿密大師賽，並在這項WTA 1000級別的大賽屢遇強手。第二圈以7：6、7：5擊敗前法網冠軍奧絲達賓高（Jeļena Ostapenko），榮登自1975年WTA首度公布排名以來，菲律賓史上第一位擊敗世界前30位球手的女將。

第三圈面對世界排名第五的應屆澳洲網球公開賽冠軍、美國主場球手姬絲（Madison Keys），伊雅娜更6度打破對方發球局，以6：4、 6：2勝出，再次改寫菲律賓擊敗前列球手歷史新一頁。她賽後稱，「我未有足夠時間消化發生的一切，只好見步行步，專注需要做好的下一步。」

伊雅娜（Alexandra Eala）在邁阿密大師賽一再改寫菲律賓網球史冊。（Getty images）

親揭與黃澤林親密關係

伊雅娜為自己在今次賽事的成就感到自豪，同時揚言會推動她更進一步。她與拿度網球學校校友黃澤林都是網球界備受注目的新星，因關係密切也被視作一對，賽後記者會被問到黃澤林是否他的男朋友時，伊雅娜澄清：「不是，他不是」（No, he is not），同時表示為Coleman的好表現感到很開心。

「你知道嗎，我為他感到超級開心。看到一個我認識這麼久的人表現得那麼好絕對是一大動力。不止對我，我感到很多人都會從他身上得到啟發。」伊雅娜16強原要面對曾高佔世界排名第二的巴杜莎（Paula Badosa），惟這位西班牙球手晉級16強後因背部傷患退賽，伊雅娜得以晉身八強，並須面對更強對手——5奪大滿貫的世界排名第二球手施安迪（Iga Świątek）。

拿度網球學校高材生

亞洲網球水平跟世界前列尚有距離，球手如欲力求進步，便要自費到歐美找網球學校進修。西班牙「泥地王」拿度去年底退役，他早在2016年已在家鄉馬略卡開設網球學校Rafa Nadal Academy。

來自菲律賓的伊雅娜早在13歲那年已前赴拿度網球學校受訓和讀書。伊雅娜2020年只得14歲已初奪青年組澳網女雙冠軍，一年後再奪法網女雙，2022年更當上美網青年組女單冠軍，為菲律賓史上第一人。2022年杭州亞運，伊雅娜為菲律賓連奪女單和混雙兩面銅牌，頓成當地體育界最受注目新星。

拿度親自向學生伊雅娜（Alexandra Eala）分享經驗。（IG）

與黃澤林在西班牙結緣

香港小將黃澤林自17歲起到拿度網球學校受訓，拿度未退休前已不時親自與Coleman訓練，黃澤林稱，「這真是瘋狂，我跟他一起訓練過幾次，與他關係很好。當我在網球學校時，他時常會給我一些貼士。」每次他在生涯取得重大成就，拿度都會親自發文祝賀，今次在邁阿密大師賽擊敗強手勇闖第三圈也不例外，Coleman回應說：「我是個相當感性的男生，我很開心他知道我做得不錯，多謝。多謝Rafa（拿度的名字）。」

黃澤林與伊雅娜同是拿度網球學校「出品」，二人在西班牙結緣，自然老友鬼鬼。伊雅娜曾到香港遊玩，與Coleman同遊迪士尼。青年組升上成年組有巨大落差，兩人一起努力成長，並齊在今年的邁阿密大師賽取得突破。