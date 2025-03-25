世界盃外圍賽︱國足半場落後澳洲0：2　門將王大雷犯錯「牛油手」

中國（國足）主場對澳洲的2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）賽事，周二（25日）晚上7時在杭州上演。

國足半場在守門員王大雷犯錯下，暫落後澳洲0：2，若然最終落敗，將提早兩輪篤定無緣取得小組次名、直接出線決賽周的資格。



國足主場迎戰澳洲。（新華社）

國足身處C組，同組對手日本上輪擊敗巴林後，已提早3輪篤定獲得小組首名，成為2026世界盃決賽周首支經外圍賽晉級球隊，令C組餘下5隊只能爭小組次名的另一直接出線席位。

國足今場對手澳洲目前以10分排在C組第2位，領先中國4分，由於只餘下最後兩輪賽事，因此國足今仗如落敗便篤定無緣取得小組次名、直接出線決賽周的資格。

積遜艾雲在國足守衛包圍下射入。（Getty Images）

國足主場面對澳洲，16分鐘便先失球，對手中場積遜艾雲（Jackson Irvine）把握國足球員無法解圍，禁區內在數名守衛包圍下起左腳燙射得手。

戰至29分鐘，澳洲右路傳中，國足守衛踢走不遠，維路比尼（Nishan Velupillay）踏前抽射，王大雷雖然企對位，但卻判斷失誤「牛油手」，皮球省中他後在其手邊慢流入網，澳洲領先至2：0。

王大雷犯錯令國足落後至0：2。（Getty Images）

國足中場曹永竟中段受傷，由拜合拉木·阿卜杜外力入替打雙箭頭，35分鐘韋世豪30多碼遠射，已是國足上半場較有威脅的埋門，但最終偏離目標，半場暫落後兩球。