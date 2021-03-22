英足總盃｜曼聯輪換出擊般奴先列後備　費特送禮不敵李斯特城出局

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-22 08:56

英格蘭足總盃8強，曼聯與李斯特城在周日（21日）爭奪4強席位，周中戰畢歐霸盃的紅魔鬼今仗輪換出戰，先收起主力般奴費南迪斯，費特上半場「送大禮」導致失球，即使格連活特及後追平亦無補於事，曼聯最終以1：3不敵李斯特城8強止步。

修咸頓與曼城在周六（20日）雙雙報捷，率先躋身今季英格蘭足總盃的最後4強，曼聯在8強硬撼李斯特城爭奪另一張4強入場券。剛在周中戰畢歐霸盃16強次回合的曼聯，主帥蘇斯克查今仗輪換出擊，收起中場大腦般奴費南迪斯，改由雲迪碧克擔任進攻中場，麥湯米尼及勞基梳爾同樣先列後備。

足總盃8強其餘戰情：

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曼聯周中戰畢歐霸盃，今仗輪換出擊，由雲迪碧克正選上陣。（路透社）

今季與麥湯米尼搭檔扼守中場的費特，今仗拍檔一轉立即「派膠」，戰至上半場中段在後場傳球失誤，變相「助攻」予伊恩拿祖再推過門將甸恩軒達臣建功，24分鐘先開紀錄。曼聯及後積極反撲，傷癒復任正選的普巴左路傳中，雲迪碧克巧妙地讓給後方的格連活特撞射破網，38分鐘追成1：1平手。

費特「送大禮」，伊恩拿祖推過甸恩軒達臣建功開紀錄。（路透社）

Oh Fred... 😳



A terrible pass from the United midfielder sees Iheanacho swoop in and slot it past Henderson 🥶



Senior man is at it again! 🤝#EmiratesFACup pic.twitter.com/pzTtxyPKLD — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 21, 2021

主場出擊的李斯特城換邊初段再取領先，泰利文斯引球推進至禁區頂起腳，射出一記地波再度收死甸恩軒達臣，下半場7分鐘領先2：1。蘇斯克查在球隊落後時立即作出調動，一口氣換入4名球員，包括般奴及卡雲尼，力圖扭轉敗局，但李斯特城中後段由伊恩拿祖窄角度頭槌再建一功，78分鐘奠定勝局，主場以3：1力克曼聯，晉身足總盃最後4強，並避開曼城及車路士，與修咸頓爭奪決賽的入場券。

曼聯下半場再落後，蘇斯克查立即「撳掣」一口氣換入4人。（路透社）

伊恩拿祖下半場中後段窄角球頭槌再下一城，助李斯特城奠定勝局。（路透社）

曼聯在香港時間周四深夜戰畢歐霸盃16強次回合，僅3日後再度出戰，球員在疲態在所難免，蘇斯克查賽後歸咎於賽程過於頻密導致出局收場，並承認要再上一層樓，先要克服這個問題，「今仗出賽的球員好像找不到火花，我絕對理解，球員們相隔3日後再出戰，加上舟車勞頓，有今仗的表現已是不錯，但我們需要克服這個問題，才有望向更高水平邁進。」