七人欖球賽2025｜港隊攜手大勝捧銀劍　男子隊連續兩年贏冠軍

香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）煞科日，香港男、女子隊兩連勝後，今日（30日）分途爭奪「Melrose銀劍賽」殊榮，港隊先後擊敗哈薩克及中國隊，齊齊捧走銀劍。



七人欖球賽2025｜34歲陳楚琪生涯滿波折未言棄 首次香港七欖建功

上屆女子七欖隊失落冠軍，今年連贏哈薩克及泰國後，決賽再鬥哈薩克爭標。港隊右路突破，隊長高香慧傳給林莎芘達陣，這名21歲的港將連續3場有進賬，哈薩克隨即回敬一球，港隊依然領先7：5。莊嘉欣其後被侵犯，哈薩克12號球員被逐打少一人，港隊繼續進逼，高香慧在前場倒地，莊嘉欣「執雞」建功，加上林莎芘上半場最後一擊建功，港隊將領先優勢擴大至19：5。

（梁鵬威攝）

換邊後，港隊繼續強攻，隊長高香慧中路突破，伊潔茜、韋諾蒔各建一功，港隊遙遙領先大局已定，最後一擊由藍嘉敏「埋齋」，香港隊以43：5大勝哈薩克，贏得女子銀劍賽殊榮。

港女子隊擊敗哈薩克奪冠。（梁鵬威攝）

七人欖球賽2025｜港男子隊挫日本闖決賽 功臣薩耶斯與啟德有淵源

力爭衛冕銀劍賽的香港男子隊緊接登場，開賽前夕，航機低飛維港，在啟德主場館鄰近的上空飛過，向舊啟德機場致敬，全場球迷報以歡呼聲。港隊與今早擊敗日本的中國隊爭標，雖然港隊是先落後的一方，艾維達拜奧建功反超前，紀遠恆完半場前再得手，港隊以14：5進入下半場。

港隊換邊後極速攻入兩球，差距拉開至24：5，葛史活與丹馬克末段再入一球，港隊以36：5擊敗中國隊，成功衛冕銀劍賽。