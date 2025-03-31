利物浦阿仙奴熱刺AC米蘭訪港　即睇表演賽、公開操練日程及票格

英超勁旅利物浦及阿仙奴同日（31日）宣布，將會在今個夏天訪港，在啟德體育園踢表演賽。利物浦宣布，會於7月26日在啟德對意甲的AC米蘭，重演2005年歐聯決賽戲碼「伊斯坦堡奇跡」，雙方將爭奪渣打杯。阿仙奴則宣布，會在7月31日晚7時30分在啟德對熱刺，首次在海外上演「北倫敦打吡」。熱刺及AC米蘭今日亦有宣布訪港的消息。



啟德體育園今夏外隊表演賽–香港足球盛會2025

表演賽日程：

26/07（六） 利物浦 vs AC米蘭

31/07（四） 阿仙奴 vs 熱刺

比賽日門票：港幣$399元至2,499元



公開操練日程：

利物浦：24/07（四）

熱刺：29/07（二）

阿仙奴：30/07（三）

公開訓練門票：港幣$99元至299元



利物浦今夏重返亞洲踢季前巡迴賽，先到香港，在7月26日於啟德主場館鬥AC米蘭。離開香港後，利物浦將訪問日本，稍後適時公布訪日的細節。利物浦上一次造訪亞洲是在2023年，在新加坡踢比賽，之前曾在 2017 年訪問香港。利物浦在官網未有公布門票銷售安排。

在訪問亞洲期間，利物浦還將參加一些重要的當地社區和文化活動，以及與一些利物浦足球會傳奇人物合作的球迷活動。利物浦足球會首席商務官Ben Latty表示：「我們對於今年夏天重返亞洲參加季前巡迴賽感到非常興奮，我們非常感謝我們的主要合作夥伴渣打銀行，支持其贊助的渣打獎盃，與AC米蘭對賽。這場比賽距離我們在伊斯坦堡那個神奇之夜已有20年。」

渣打香港行政總裁禤美儀表示：「作為利物浦足球會的主要合作夥伴和渣打杯香港的主要贊助商，我們很高興能在今年 7 月將紅軍帶回亞洲。 」她期待看到啟德的現場觀眾為利物浦及領隊史諾加油。

阿仙奴公布訪港。（阿仙奴官網）

另一支英超球隊阿仙奴在官網宣布，今夏會在啟德體育園上演北倫敦打吡。這場阿仙奴對熱刺的比賽會在7月31日晚上7時30分舉行。上次阿仙奴訪港是2012年。這是北倫敦打吡首次在英國以外的地方舉行。熱刺還表示，會在7月29日舉行一課公開操練。兩間球會都沒有公布門票安排。

熱刺利用彩虹邨的圖像去宣傳香港之旅。（熱刺官網）

主辦單位TEG Sport稍後公布門票價格，比賽日門票：港幣$399元至2,499元；公開訓練門票：港幣$99元至299元。