英超｜曼城確認夏蘭特受傷　勢無緣鬥曼聯　馬穆殊需擔大旗

曼城球星艾寧夏蘭特（Erling Haaland）早前在英格蘭足總盃8強對般尼茅夫時受傷，一度傳出「收咧」，曼城則期望他可趕及出戰新賽制的世界冠軍球會盃。



曼城在剛過去的周日（3月30日）在足總盃8強以2：1擊敗般尼茅夫，保住冠軍希望，但前鋒艾寧夏蘭特在賽事61分鐘受傷退下火線，賽後被拍到左腳需戴着護具及撐枴杖離場。

夏蘭特在對般尼茅夫時受傷。（Getty Images）

曼城周一發聲明指，夏蘭特的左腳腳踝受傷，將會接受專家診斷去檢查確實傷勢。有指夏蘭特或因而錯過今季餘下的英超賽事，曼城在聲明中未有提及，但就寫道：「我們的期望是，夏蘭特在今季餘下時間仍能參加部份賽事，包括今夏的世冠盃。」這也意味他大有可能缺席周日（6日）晚作客曼聯的曼市打吡戰。

夏蘭特受傷後，被拍到在賽後要撐枴杖及戴護具。（X）

雖然曼城今季表現未如預期，不過夏蘭特在今個球季40次為「藍月亮」上陣，仍取得了30個入球，當中包括21個英超入球，目前排在英超射手榜第2位，榜首是利物浦前鋒穆罕默德沙拿（27球）。

馬穆殊加盟曼城後表現活躍。（Getty Images）

曼城陣中英超入球第二多的，已要數到入7球的菲爾科頓，夏蘭特受傷無疑是一大打擊，相信要寄望冬季加盟的埃及前鋒馬穆殊，此子至今在英超上陣7場已攻入4球，表現活躍，事實上，他在夏蘭特對般尼茅夫受傷換出後，就立刻取得入球。

今季的世冠盃採用全新的賽會制，4年一度、有32支球隊參加，賽事會在6月14日至7月13日間美國舉行，且看夏蘭特會否趕及在6月復出。