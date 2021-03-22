【英超】連格沒法擋獻一傳一射　韋斯咸領先3球照被阿仙奴扳平

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-22 11:11

韋斯咸與阿仙奴兩支倫敦球會今輪英超合演精彩的「入球騷」，主場出擊的「鎚仔幫」憑狀態大勇的連格兩分鐘內一傳一射，加上蘇錫克的頭槌建功，32分鐘已遙遙領先3球。以為韋斯咸勝利在望，兵工廠卻沒有就此放棄，不斷施壓導致韋斯咸兩度「擺烏龍」，加上拿卡錫迪末段的頭槌建功，阿仙奴作客熱血追平3：3。

位處前列的韋斯咸今仗主場鬥阿仙奴，上演另一仗「倫敦打吡」，莫耶斯領軍的鎚仔幫繼續派出剛重返英格蘭代表隊的連格擔正，配合查洛保雲及安東尼奧攻堅；周中戰畢歐霸盃的阿仙奴，拿卡錫迪及奧迪加特等球員復任正選。

上半場對阿仙奴而言就像發了一場噩夢，事關兩分鐘內連失兩球，而兩球亦與「連美斯」有關，安東尼奧左路落底回傳禁區頂的連格，該名曼聯借將一控球不着地勁射，皮球勁度十足，阿仙奴尼奴飛到盡都欲救無從，連格15分鐘先拔頭籌，攻入加盟韋斯咸的第5個聯賽入球。

連格上半場以一球勁射先開紀錄。（路透社）

連格加盟韋斯咸後的入球：

兩分鐘後，安東尼奧禁區頂被侵犯，阿仙奴眾將圍住球證投訴，就在擾攘之際，「連美斯」展現街頭智慧，快開罰球傳給無人看管的保雲，快射近柱再度射破尼奴的十指關，阿仙奴一口氣連失兩球。

韋斯咸繼續施壓，安東尼奧接應傳中頭槌攻門，門前的蘇錫克稍微改變方向入網，韋斯咸32分鐘遙遙領先至3球。阿仙奴恍如如夢初醒，判若兩隊，完半場前立即扳回一城，拿卡錫迪12碼點附近一控一射，省中入球功臣蘇錫克破網，阿仙奴憑這個烏龍球追至較接近紀錄。

張伯斯右路傳中導致韋斯咸今仗第2次烏龍球。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

「老烏」一不離二，鎚仔幫下半場再送一球給兵工廠，張伯斯右路急勁傳中，戴臣出腳解圍卻將皮球送入網內，燃起阿仙奴的追平希望。戰至下半場中後段，韋斯咸有黃金機會奠勝，賓華馬右路突破傳中，越過一眾守將後，安東尼奧面對空門遠柱鏟射卻射中柱。

安東尼奧下半場後段遠柱鏟射中柱，成為了今仗的轉捩點。（路透社）

大難不死的阿仙奴及後終於取得今仗首個「入球」，尼高拉斯比比斬中，拿卡錫迪遠柱頭槌建功，82分鐘頂入扳平一球，阿仙奴經歷辛苦下力戰平反3球的敗局，戲劇性地逼和韋斯咸，獲得寶貴的1分。

拿卡錫迪末段頭槌建功，領阿仙奴熱血追和。（路透社）

英超第29輪戰果：

今仗的阿仙奴彷彿像一個「變臉」高手，上半場大幅落後3球，及後突然變臉力追，結果沒有白費心機，追成平手搶得1分。縱然球隊熱血追和，阿仙奴主帥阿迪達依然不滿球隊表現，直言球隊有兩個完全不同的精神面貌，「上半場就如一場噩夢，我真的不能接受球隊在上半場的表現，而及後的演出反差太大，一面是容易給予機會對手；另一面則是積極並展現決心，這些提醒我球隊依然未夠好」。

連格交出一傳一射，依然未能為韋斯咸帶來勝仗。（路透社）

阿仙奴前鋒拿卡錫迪賽後直言，對球隊上半場的表現同樣失望，「我們未有好好實現教練賽前的計劃，這不是我們所想的，我們不能再度重蹈今仗上半場的覆轍」。

即使球隊幾經辛苦下追平，阿迪達依然不滿球隊上半場的表現。（路透社）

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