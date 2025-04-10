曼聯承諾帶球星訪港︱門票4.11正午公開發售　凝皓教育冠名贊助

曼聯下月底訪港，5月30日與香港足球代表隊在香港大球場友賽，主辦單位國際文娛管理有限公司（ProEvents）周四（10日）舉行發布會。



主辦單位公布賽事由凝皓教育冠名贊助，全名為「凝皓教育挑戰盃」，門票票價分8種，周五（11日）正午12時在Cityline平台公開發售，每張門票需另收取$100手續費。

最貴的2990元門票位於廂房層與低層球場兩側正中位置；2490元門票屬低層近四邊角球旗位置；1990元門票為低層兩邊龍門後方位置，1390元、1190元、990元、690元及390元則為高層座位，當中最平的390元「山頂位」為高層四角最側座位。

然而曼聯官網周三（8日）已率先提供預售門票的途徑，球迷經官網登記後，憑預售碼可在Cityline優先購買比賽門票。截止周四（9日）下午3時半，預售階段只剩少量$2490門票。

曼聯巡迴賽及友誼賽總監Christoffer Komen承諾，紅魔會獻上一場精彩的比賽，「球員6月才會放行至國家隊參與國際賽，所以我們有信心會帶球星訪港，大家可以相信我們。隊長般奴費南迪斯、卡斯米路、加拿祖與阿密特迪亞路（Amad Diallo），如果他沒有傷的話，」

曼聯5月訪港。（Getty Images）