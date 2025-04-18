歐協聯四強賽程時間表｜車路士冠軍大熱 貝迪斯費倫天拿龍爭虎鬥
撰文：顏銘輝
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歐協聯四強賽程時間表出爐，車路士會在香港時間5月1日深夜3時、即5月2日凌晨3時，踢歐協聯四強首回合作客瑞典的佐加頓斯；同一晚，西甲貝迪斯會在主場對意甲的費倫天拿。歐協聯四強次回合在香港時間5月8日深夜3時、即5月9日凌晨3時舉行，車路士主場對佐加頓斯、費倫天拿主場對貝迪斯。
根據足智彩的歐協聯冠軍賠率，車路士為1.37倍的頂頭大熱，費倫天拿及貝迪斯同樣5倍，而佐加頓斯就有35倍。
香港時間01/05（四）深夜3時 – 歐協聯四強首回合
貝迪斯 vs 費倫天拿
佐加頓斯 vs 車路士
香港時間08/05（四）深夜3時 – 歐協聯四強次回合
費倫天拿 vs 貝迪斯
車路士 vs 佐加頓斯
香港時間28/05（三）深夜3時
歐協聯決賽
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