歐協聯四強賽程時間表｜車路士冠軍大熱　貝迪斯費倫天拿龍爭虎鬥

歐協聯四強賽程時間表出爐，車路士會在香港時間5月1日深夜3時、即5月2日凌晨3時，踢歐協聯四強首回合作客瑞典的佐加頓斯；同一晚，西甲貝迪斯會在主場對意甲的費倫天拿。歐協聯四強次回合在香港時間5月8日深夜3時、即5月9日凌晨3時舉行，車路士主場對佐加頓斯、費倫天拿主場對貝迪斯。

根據足智彩的歐協聯冠軍賠率，車路士為1.37倍的頂頭大熱，費倫天拿及貝迪斯同樣5倍，而佐加頓斯就有35倍。



香港時間01/05（四）深夜3時 – 歐協聯四強首回合

貝迪斯 vs 費倫天拿

佐加頓斯 vs 車路士

香港時間08/05（四）深夜3時 – 歐協聯四強次回合

費倫天拿 vs 貝迪斯

車路士 vs 佐加頓斯

香港時間28/05（三）深夜3時

歐協聯決賽