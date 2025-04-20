足總盃︱大埔輸爭議球負東方　一周連失兩冠　球員：無需重整旗鼓

足總盃四強，大埔周日（20日）因兩記爭議球不敵東方，連同早前菁英盃四強出局，一周內失兩冠，但仍有望爭逐港超聯賽冠軍。



大埔與東方同時爭逐港超聯賽與足總盃冠軍，前者有陳肇鈞與盧卡斯受傷，派新援伊達里奧踢中鋒；東方則有巴杜姆復出，但仍以慣用的雙防中陣應戰。

東方早段雖受壓，但30分鐘憑梁冠聰中路挑傳，巴科爾乘加比爾跌低，在謝家榮趕至前笠入，球證認為巴科爾無犯規，經VAR覆核後維持入球有效，東方領先1：0。

VAR維持判決，東方首個入球有效，加比爾繼續上前投訴。（袁志浩攝）

之後發生一段小插曲，巴杜姆與伊達里奧碰撞，東方後備席上的費利蒲薩疑因投訴過激，被球證以黃牌警告，此舉令主帥盧比度相當勞氣，面對後備席不斷喝罵。

盧比度喝罵在後備席領黃的費利蒲薩。（袁志浩攝）

大埔完上半場前扳平，李家豪右路傳中，梁振邦失位漏頂下，馬卡雷拿近門撞入成1：1。換邊後巴科爾角球搶前點頂彈地波，考驗不到落地快的謝家榮；74分鐘伊高與馬卡雷拿撞牆後，禁區內通對手坑渠再起腳，射門太正之餘亦拉傷，要由鍾偉強入替。

馬卡雷拿近門撞入成1：1。（袁志浩攝）

兩隊法定時間踢成1：1，加時下半場大埔再失爭議球，馬高斯左路傳中，落地攔截的奇雲莫雷拉用手支撐身體，卻被皮球省中，球證直指十二碼點，VAR再次維持原判。巴科爾操刀射入，東方結果贏2：1，將與標準流浪於5月30日爭冠。

巴科爾今場梅開二度。（袁志浩攝）

連同上周中在菁英盃被理文淘汰，大埔一周已失兩冠，將帥賽後十分失望。今場交出助攻的李家豪指，球隊今季五度與東方交手，只曾在去年10月的菁英盃分組賽獲勝，「每次對東方都好辛苦、好辛苦，好想贏一次，但仍是差一點點......」

他指球隊一周內要踢三場比賽，加上多位主力受傷，「已出盡所有辦法、持晒命」；主教練李志堅亦感無奈，「盡力了，可以用的球員都用了，但中段數個進攻球員受傷，無辦法、無辦法......很少見一個球季有三個球員拿拐杖。」

李志堅賽後難掩失落。（袁志浩攝）

李志堅認為VAR對大埔「無著數」，「我們立場是希望（球證）可看清楚，唯有說這是足球一部份。」他認為東方今仗的確能把握到機會，「不論是用什麼方法，他們就是能入球，而我們也有埋門機會，但被葉鴻輝多次撲救。」

有傳媒問李志堅落敗會否影響士氣，他按捺不住情緒，「教練、球員也是人，會有感受，（落敗）不會開心，但這刻不會去想感受，難道告訴別人這很傷士氣？唯有向前看，因為我們仍能爭聯賽冠軍。」李家豪則認為，球隊不需要「重整旗鼓」，「我們每場目標都只得一個——贏，所以沒有打擊士氣，仍是會這樣踢，繼續贏，況且世上沒有球隊是不敗的。」