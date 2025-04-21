英超｜曼聯熱刺提早護級成功　前中超主帥領狼隊季中反彈逃出生天

經過第33輪英超後，英超護級形勢非常明朗，曼聯、熱刺及狼隊護級成功。雖然曼聯及狼隊周日（20日）正面撕殺，狼隊以1：0作客獲勝，另外熱刺周一（21日）才主場對諾定咸森林，但在尾三的葉士域治被阿仙奴大炒4：0下，曼聯、熱刺及狼隊都提早護級成功，不愁降班。尾四的韋斯咸在數字上尚有機會降班，只要他們多取1分，便肯定留在英超。



英超護級形勢，修咸頓及李斯特城提早降班，曼聯、狼隊及熱刺提早護級成功。（英超官網截圖）

有一支英超球隊季初成績令人失望，季中炒領隊，換上一位葡萄牙教練，堅持踢三中堅的3-4-2-1陣式，最後護級成功！這裏說的是狼隊！

狼隊上半季在加利奧尼爾領軍下，16戰僅得9分，黯然下台，當時狼隊排尾二，護級形勢危急。狼隊在12月邀得域陀佩雷拉（Vitor Pereira）接手，這位葡萄牙主帥以前教過波圖、奧林比亞高斯、費倫巴治、上海海港等球隊，近年主要在巴甲及沙特聯賽執教。

域陀佩雷拉季中上任，助狼隊護級成功。（X）

比起加利奧尼爾時常轉陣，域陀佩雷拉上任後堅持踢3-4-2-1陣式，令狼隊成績逐步企穩，慢慢向上。他上任後至今，17場聯賽取得29分，最近更錄得5連勝。周日1：0作客擊敗曼聯後，狼隊33戰得38分排15位，與14位的曼聯同分，兩隊與16位、37分的熱刺攜手宣布護級成功，因為18位的葉士域治今輪輸波。葉士域治今輪以0：4負阿仙奴，33戰21分，就算餘下全勝也無法超越曼聯、熱刺及狼隊。