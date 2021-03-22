【英足總盃】車路士淘汰錫菲聯　與曼城爭入決賽　小編賽前搶晒鏡

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-22 12:50

車路士在周日（21日）的英格蘭足總盃8強主場迎戰包尾的錫菲聯，結果憑對手的烏龍球及薛耶治建功，兩球輕取錫菲聯闖4強，將硬撼曼城爭入決賽。 車路士的社交網站小編在賽前已經十分搶鏡，事關出場陣容轉完一次又一次，最後小編也笑言「畀我轉多次得唔得先？」。

英格蘭足總盃8強，車路士在史丹福橋球場迎戰英超包尾大幡的錫菲聯，由杜慈接掌「藍戰士」後，至今已在各大賽事錄得13場不敗。

足總盃8強其餘戰情：

曼聯輪換出擊般奴先列後備 費特送禮不敵李斯特城出局

曼城四冠王「叫糊」 尾段連入兩球挫愛華頓入四強

修咸頓盃賽醒神 兩食詐糊照3球淨勝般尼茅夫闖4強

戰至上半場中段，車路士由芝維爾左路一次半傳半射，錫菲聯的羅活落腳試圖阻止皮球去勢，可惜「好心做壞事」，皮球改變方向後入網，24分鐘主隊領先一球。錫菲聯完半場前後場誤傳，普列錫搶去皮球再挑射，錫菲聯門將蘭斯達爾及時封位化解危機。

羅活情急解圍變烏龍，上半場為車路士先開紀錄。（路透社）

「美國隊長」普列錫換邊後一次精彩的過人，從對方兩名守衛中穿過再窄角度起腳，下場同樣過不了蘭斯達爾的十指關。「車仔」未能取得保險球，錫菲聯下半場亦有追平的黃金機會，前鋒麥哥迪克接應隊友的漂亮傳中，正對龍門近門一頂，只要中目標就「入咗八成」，偏偏這名錫菲聯前鋒一頂出界。

WHAT A MISS! 😨



David McGoldrick is in the right place but he can't find the target!



Watch #CHESHU LIVE on @BBCOne https://t.co/OEmusznn3a#FACup #bbcfacup pic.twitter.com/VycbcxLEoD — Match of the Day (@BBCMOTD) March 21, 2021

車路士直至臨完場前，終於找到今仗的第2個入球，同樣來自芝維爾的助攻，薛耶治禁區內一射破網，補時兩分鐘奠定勝局，車路士兩球輕取錫菲聯，將與曼城在4強對碰，爭奪決賽席位。

即使車路士今仗改由「Kepa」把關，防線同樣力保不失，連續7場沒有失球，亦是隊史中第2長的紀錄。

薛耶治完場前攻入奠勝一球，車路士以兩球淨勝錫菲聯晉級。（路透社）

英格蘭足總盃8強戰果：

杜慈今仗決定輪換出戰，收起一號門將艾度亞文迪﹑簡迪及艾斯派古達，以阿列沙巴拿加把關，小將基摩亦有出場的機會。

各支球隊在開賽前，慣常透過社交網站公布出場名單，車路士的「小編」今仗卻擺下烏龍，首度上載出場名單時，車路士以強陣出戰，文迪把關，簡迪﹑夏維斯﹑薛耶治及美臣蒙特等正選披甲。

「咦，出事」，小編發現出現了問題，及後再上載另一張，這個正選陣容與早前的版本僅得4人相同。「正選陣容2.0」原來都不是最終版本，小編及後再上載另一版本，小編自己都覺「少尷」，笑言「畀多次機會我得唔得先？」。

車路士小編3度上載出場名單，才成功公布正確的陣容。（Twitter截圖）

英超第29輪戰果：