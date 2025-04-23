英超｜曼城勝維拉前五之爭佔先　來季歐聯入場券形勢分析

當曼城右後衛馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）在補時階段近射入網奠定2：1勝局後，「藍月亮」主帥哥迪奧拿振臂高呼，被絕殺的客軍阿士東維拉領隊艾馬利卻雙手掩臉，形成強烈對比，皆因這一場英超前列之爭的勝負，隨時決定來季歐聯入場券誰屬。



由於英超在歐洲聯賽系數較高，來季前5名都可以取得歐聯參賽資格，但競爭卻沒有因而減低，反而在利物浦幾可奪冠、阿仙奴穩居次席外，第3至第7位在今仗賽前積分僅於3分內，競爭異常激烈；除了今仗互撼的曼城與維拉外，今季異軍突出的諾定咸森林、聯賽盃冠軍紐卡素，以及回勇的億萬大軍車路士，都有機會取得前五名。

因此，曼城今仗於主場迎擊維拉，兩隊都不容有失；主隊是較積極搶攻的一隊，並於7分鐘便由貝拿度施華先開紀錄，但維拉的反擊亦有威脅，在18分鐘更由拉舒福特射入12碼扳成1：1，假如以此比數完賽的話，對雙方爭奪前五並沒太大幫助。

之後的戰情陷入膠着，但曼城勝在兵多將廣，74分鐘入替的謝利美杜古於補時階段左路發難，高速壓過客軍同樣後備入替的迪沙斯後地波傳中，伏兵遠柱的馬菲奧斯紐尼斯無人看管下窄位射入，助球隊以2：1險勝。哥迪奧拿賽後興奮之情溢於言表，他跟艾馬利匆匆握手後，便逐一深情擁抱每一個曼城職球員，對着取得個人首個英超入球的紐尼斯更是眉飛色舞；相反，艾馬利卻非常失望，握手後便急步走向更衣室。

也難怪兩軍主帥反應兩極，曼城取勝後，以34戰61分升上第3，分別領先森林與紐卡素1及2分，但多賽一場；維拉34戰得57分，以得失球落後於少賽一場的車路士，續居第7。

曼城雖然還要應付足總盃，但餘下4仗沒有強敵（狼隊、修咸頓、般尼茅夫及富咸），順利的話可望全勝，而且森林、紐卡素及車路士3隊需互撼，因此曼城實大有機會以第3名衝過終點。

第4位的森林除了要於周末的足總盃硬撼曼城外，餘下5場聯賽亦有最後一仗面對第6位的車路士；第5位的紐卡素沒有後顧，但他們同樣須迎戰車路士，而且還要客場面對阿仙奴。論賽程，車路士則是難打，除了主場迎擊將是應屆冠軍的利物浦外，與競爭對手紐卡素及森林兩仗，都須作客，而且他們還有歐協盃要應付。

維拉同樣仍有足總盃可爭奪，他們4強的對手是水晶宮。賽程上，維拉基本上沒有太強的對手要應付，但他們今季作客戰績是前7名中最差的，17場客場輸了8場，餘下兩場作客面對般尼茅夫與曼聯，未必可全取3分；而且得失球差亦陷劣勢，維拉現時是＋5球，同樣是前7名中最差的，跟車路士相差達13球。因此維拉只能寄望森林、紐卡素及車路士互撼時「三敗俱傷」。

值得一提是，今季英超可能有7隊獲得來季歐聯入場券，因為阿仙奴現躋身歐聯4強，萬一他們一舉奪冠，便可藉衛冕身分參賽，並將聯賽排名的席位向下一個順位即第6名補上；另外，曼聯亦於歐霸盃打入準決賽，如果他們封王，便可藉歐霸冠軍身分參加來季歐聯。