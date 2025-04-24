曼聯訪港門票銷情今非昔比　2013年極速售罄　2025年賣兩周仍有飛

曼聯5月訪港，將於5月30日晚8時，在香港大球場友賽港隊。曼聯對港隊的門票在4月11日中午公開發售，至今發售兩周，門票仍未售罄，與上次2013年訪港的情況截然不同，當年所有公開發售的門票在4小時內售罄。此外，上次訪港最快售罄的是最昂貴的$990門票，約40分鐘賣光，但今次相反，最快賣光的是最便宜的$390門票，而最貴的$2990門票仍然有售。



2013年的曼聯是英超冠軍，而如今的曼聯只是英超的下游分子。（Getty Images）

曼聯今非昔比，從訪港的門票銷售情況可見一斑。曼聯對港隊的表演賽門票4月11日中午在網上發售，最便宜的$390門票在一小時內售罄，接着到第二便宜的$690門票被購一空。$390及$690門票都是坐在大球場高層的四角。

曼聯對港隊的門票在4月11日開售，至4月24日中午仍未售罄。（售票網站截圖）

不過，稍貴的門票銷情緩慢。經過兩周銷售，來到開賣的第十四日，目前售價$1390或以下的門票已售罄，坐南、北看台的$1990、低層四角的$2490以及坐低層兩側的$2990門票仍繼續發售。售票網站顯示，$2490門票只餘單座，其他兩類門票仍可買到連位。今場曼聯對港隊的門票售價由$390至$2990。

2013年訪港的曼聯。（Getty Images）

曼聯訪港「波飛」賣了兩星期仍未售罄，相信是過去球隊全盛期時難以想像的。上次曼聯訪問是2013年夏天，那年傳奇領隊費格遜贏了英超冠軍後退休，莫耶斯剛接任帥位，陣中仍有朗尼、尹佩斯、傑斯、香川真司、里奧費迪南、艾拉、卡域克等球星。

在2013年，球迷大排長龍買曼聯門票。（Getty Images）

2013年曼聯訪港，在大球場友賽傑志，門票價格由$290至$990。當年除了網上售票，還可透過電話及實體的銷售處買門票；在正式賣票的前一晚，已經有人開始排隊，通宵等候。綜合12年前的報道，門票在上午10時發售，最貴的$990門票在40分鐘內售罄。在4小時內，公開發售的1.8萬張門票全部賣清光。