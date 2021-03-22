【法甲】護級大戰驚見超級金球　羅連安特追平罰球靚到你唔信

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-22 14:08

法甲聯賽南特對羅連安特，兩軍終於打成1：1和氣收場，客軍羅連安特末段追平的一球，算得上是一個十分的入球，事關羅連安特球員羅尼安迪離門40碼射出一記妙絕的罰球，為球隊取得寶貴的1分。

法甲護級大戰，周日（21日）由南特鬥羅連安特，兩軍今仗前僅差1分，分別排第17及18位，今仗直接對留級形勢有極大影響。主隊南特的高路梅安尼（Randal Kolo Muani）開賽僅2分鐘先開紀錄，惜及後一直未能取得「保險球」穩固領先優勢。

戰至比賽末段，羅連安特在離門40碼博得一個罰球，這一個距離通常都是傳中，處理罰球的羅尼安迪（Armand Laurienté）直接射出一個「落葉罰球」，勁度十足外，拋物線亦相當高，在龍門口及時急墜，剛好收死南特門將拿方特，同時為球隊取得關鍵的1分，最終兩軍和氣收場，各得1分。

羅尼安迪攻入妙絕罰球，協助球隊追成1：1平手。（羅連安特Twitter截圖）

A ridiculous free kick from Armand Lauriente 🤯🚀 pic.twitter.com/5nsXqJ3fwP — Turning Tables (@TurningTablesUK) March 21, 2021

羅尼安迪的罰球驚為天人，震驚不少網友，更有網民笑言該名22歲的法國球員是否小說《哈利波特》中霍格華茲學院的青訓產品，大讚這個罰球就像施魔法一樣。

羅尼安迪今季正式由雷恩轉投羅連安特，這個絕妙的罰球入球是他今季第3個聯賽入球，早前曾經以後備身份在聖伊天身上梅開二度，協助球隊反勝對手，羅尼安迪在該仗中，亦有展示其超強的罰球能力，離門20多碼直射破網追成平手，可見他的罰球能力，同時證明這球「落葉罰球」不是單靠運氣。

羅尼安迪今季正式由雷恩加盟，並在今季取得不少上陣機會。（羅連安特Twitter截圖）

Bonjour tout le monde !



On commence la semaine avec ce coup-franc d’Armand Lauriente face à Saint-Étienne ce week-end.



Mode CR7 activé ✅ pic.twitter.com/rMoSsYQz63 — ⭐️ 𝐌𝐨𝐫𝐝𝐮 𝟐 𝐅𝐨𝐨𝐭 ⭐️ (@Mordu2Foot) March 1, 2021

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