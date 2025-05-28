足球明星選舉｜李家豪首獲最佳後衛殊榮　冀獎項令母親感驕傲

「肯定就是你（李）.....家豪！」

從恩師、大埔主帥李志堅手中接過最佳後衛的獎項，對32歲、首次獲獎的李家豪別具意義。球員生涯15年間，曾經因不同原因暫別足球，更想過放棄，最後還是回到足球的懷抱，他在台上逐一感激生涯中重要的人，說到母親時更哽咽，希望這個殊榮能令母親感驕傲。



李家豪首次獲得足球明星的獎項。（趙子晉攝）

效力大埔的李家豪是今年5名首次入選最佳11人的其中之一，當恩師李志堅在台上說出這名32歲右閘的名字時，隨即響起歡呼聲，李家豪與隊友謝家榮相擁慶祝，更獲得對方的吻賀。

李家豪自小是跟隨李志堅，曾在對方的建議下轉踢門將，其後重回場區，司職右後衛。李家豪是忠實的「堅家軍」，生涯大部分時間在李志堅的麾下。李家豪在2016年10月捲入假波案，一度暫別球圈，他在2018年7月重返球圈，加盟大埔，重返球圈不久又遇上新冠疫情，李家豪更一度無班落，他在2022年隨李志堅返回大埔。

李家豪在台上感謝他生涯中重要的人。（夏家朗攝）

輾轉15年的職業生涯，李家豪今季協助大埔再捧聯賽冠軍，亦踢出生涯最佳的球季，如今首次踏上足球明星選舉的舞台。李家豪在台上拿出預備好的講稿，逐一答謝在他足球生涯中重要的人，恩師李志堅必定是其中之一，「在堅Sir手中獲獎特別有意義.....他令我不斷進步，有時認真時說話很難聽，我記得他亦對我說：『唔好喺到等衰。』今日應該沒有等衰吧，你在我心目中是永遠的教練。」

李家豪在台上談及暫別球圈的日子，他坦言是人生低潮，幸好身邊有兩位好友使他繼續前行，令他的世界添色彩，其中一人是隊友陳肇鈞。李家豪隨後向一名「球迷」道謝，這名球迷已支持他24年，從8歲支持到32歲，無論他有沒有落場、踢得好與不好，這名球迷總是在台上向他揮手，看似一個簡單的動作，對他卻充滿意義，此人正是李家豪的母親。

「我知道自己曾經令她（母親）好失望，令她不知道如何面對家人、朋友，今日希望我這個兒子令你驕傲一次，多謝你媽咪！」李家豪向母道道謝時，他都不禁眼濕濕，其後寄語其他正在低谷的人，只要堅持下去就可走出低谷。

李家豪獲獎後雙眼通紅。（趙子晉攝）

李家豪下台後依然案能平伏，雙眼通紅，他表示在準備講稿時十分掙扎，一方面想平常心看待，另一方面又覺得入到最後8強，可能是唯一一次在台上感謝重要的人，幸好他有機會站上台上。從李家豪初初接觸足球時，他自知自己非容易獲獎的球員，連想都不敢想，所以今次獲得最佳後衛的殊榮，就像摘下足球先生一樣，他的足球生涯都沒有遺憾了。

「我的足球生涯經歷過很多，兩度曾經離開球圈，第一次因為堅Sir而回來，因為當時我們還未贏得聯賽冠軍；第二次是在疫情後，我不想自己的足球生涯完結得不明不白，所以再度回來，如今與堅Sir再次贏得冠軍，又獲得這殊榮，我的足球生涯已經再沒有遺憾。」

2024/25香港足球明星選舉

最佳11人

最佳門將：葉鴻輝（東方）

最佳後衛：馬高斯山度士（大埔）、立花稜也（理文）、李家豪（大埔）、梁振邦（東方）

最佳中場：陳肇鈞（大埔）、費蘭度（傑志）、馬高斯（東方）

最佳前鋒：艾華頓（理文）、劉智樂（流浪）、巴科爾（東方）

