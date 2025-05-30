曼聯訪港不斷更新｜般奴費南迪斯正選　凱倫加拿祖卡斯米路鬥港隊

曼聯訪港，周五（30日）晚上8時作客香港大球場挑戰香港隊，隊長般奴費南迪斯正選上陣領軍。



賽前有傳聞指，曼聯隊長般奴費南迪斯經理人已前赴沙特與希拉爾洽談轉會，有球迷擔心今場賽事會是般奴於紅魔的告別戰。

曼聯正選陣容：



22 湯希頓、8 般奴費南迪斯、11 凱倫、17 阿歷真度加拿祖、18 卡斯米路、35 莊尼伊雲斯、41 哈利阿麥斯、55 費達歷臣、72 拉斯、80 卡馬臣、87 葛維古干基



後備：1 比恩迪、13 柏德列多古、37 明奈、7 美臣蒙特、56 奧比馬田、26 艾登希雲、43 杜比高利亞、42 干尼、64 摩亞賀斯、25 曼紐爾烏加迪、16 阿密特迪亞路、58 泰拿費查、90 艾馬、79 蒙路、92 泰維迪斯



球迷冒雨魚貫進場。（廖雁雄攝）

香港隊正選陣容：



18 謝家榮、3 徐宏傑、4 鐘樂安、7 祖連奴、11 艾華頓、12 費蘭度、14 李小恆、20 米高、21 茹子楠、22 黃皓雋、24 顏卓彬



後備：1 張立衛、19 伍瑋謙、2 周緣德、5 艾里奧、6 尼高拉斯、8 趙聡悟、9 劉家喬、10 黃威、13 史提芬彭利拿



曼聯有隊長般奴費南迪斯、主將卡斯米路、凱倫、勞基梳爾、阿密特迪亞路、阿歷真度加拿祖、美臣蒙特、明奈（前譯高比馬恩奴）等隨隊訪港。不過，哈利馬古尼、奧拿拿及達洛治因為「撞期」要到印度出席其他贊助商活動，未能訪港，另外利辛度馬天尼斯、約羅、馬沙拉奧則因傷缺陣。

曼聯今次季尾亞洲之旅有兩站，在5月28日晚上先在馬來西亞吉隆坡友賽東南亞明星隊，以0：1輸波。曼聯在5月29日搭飛機從馬來西亞抵港，晚上在大球場舉行閉門訓練。今晚踢完對港隊的表演賽後，曼聯便會馬上回英國。

曼聯周三晚到吉隆坡對東南亞明星隊，以0：1敗陣。（Getty Images）

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