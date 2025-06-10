香港對印度最新消息｜正選名單及戰情更新　料5萬人入場勢創紀錄

香港對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，周二（10日）在啟德主場館上演，門票全部沽清，入場人數勢破紀錄。本文會為大家帶來正選名單、最新戰情及現場消息。



香港對印度｜啟德體育園主場館。（高詩琦攝）

香港對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，5萬張門票全數售罄，勢成香港隊有史以來最多人入場的比賽。啟德主場館於下午5時30分開放，不少球迷穿上港隊球衣或紅色上衣進場，由於尚未進入入場高峰，安檢口的情況十分順暢，第一批入場球迷一邊打鼓一邊高呼「We are Hong Kong」的口號，進入北看台的主隊球迷區。

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香港對印度｜啟德體育園主場館。（袁志浩攝）

香港對印度｜啟德體育園主場館於5時30分起開放球迷入場，進場大致順暢。（吳慕兒攝）

啟德主場館外設有大型港隊球衣吹氣裝置，不少球迷排隊打卡，也有戴着熊貓頭套的女士留倩影。至於啟德主場館內售賣港隊紀念品的攤位，在主場館開門後便引來球迷消費，紀念品包括T恤、限量球星收藏卡、頸巾、Cap帽等。