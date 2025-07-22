世大運2025香港隊7.23賽程　名單＋獎金一覽　乒乓雙打分途爭牌

世界大學生運動會在今年7月16日至25日於德國萊茵魯爾（Rhine-Ruhr metropolitan region）上演，香港隊一共派出75名運動員出戰，包括佘繕妡﹑黃澤林﹑張心悅﹑盧蔚豐等，本文將更新每日香港隊的賽程。



世大運2025｜香港隊75人大軍征德國 佘繕妡黃澤林領軍再衝獎牌

2025年世界大學生運動會，繼港隊乒乓混雙摘銅後，有望再衝擊獎牌，港隊男﹑女雙分途出擊，女雙組合吳詠琳／黃凱彤在8強鬥中國的韓菲兒／王曉彤；男雙的陳顥樺／姚鈞濤則撼日本組合，若兩對組合攜手過關，將為港隊再帶來兩面獎牌。

香港隊7月23日賽程（香港時間）

游泳

下午4時12分 男子4X100混合接力初賽 香港隊

田徑

晚上7時04分 男子200米初賽第4組 吳君浩

晚上7時20分 男子200米初賽第6組 葉景維

深夜2時10分 男子跳遠資格賽 黃珀恒

乒乓球

女雙8強

下午4時 吳詠琳／黃凱彤 對 韓菲兒／王曉彤（中國）

男雙8強

下午4時45分 陳顥樺／姚鈞濤 對 德國幹太／橫谷晟（日本）

女單16強

下午6時 吳詠琳 對 鄭樸璿（中華台北）

羽毛球

女單64強

下午5時 吳天殷 對 澳洲

下午5時50分 馬子雪 對 斯洛文尼亞

男單64強

下午6時30分 王澈 對 美國

晚上7時55分 高城熙 對 巴西

女雙32強

深夜12時20分 梁詩樂／梁悅儀 對 劉嘉悅／唐睿芝（中國）

男雙32強

深夜1時45分 陳卓洛／劉善熹 對 崔赫宸／彭建欽（中國）

射箭

男子反曲弓個人賽1/48淘汰賽

下午3時12分 葉天朗 對 羅馬尼亞

下午3時12分 朱栢豪 對 斯洛伐克

男子複合弓個人賽1/48淘汰賽

晚上8時42分 魏澔遵 對 加拿大

女子反曲弓個人賽1/48淘汰賽

晚上8時42分 潘玉羲 對 瑞士

（中國香港大專體育協會圖片）

2025世大運香港隊成績

金牌：佘繕妡 女子重劍個人賽

上屆在成都奪金的佘繕妡，小組賽錄得5勝1負，在淘汰賽過關斬將，四強與決賽連贏烏克蘭劍手，以「決一劍」奠勝，佘繕妡連續兩屆稱霸女子重劍，成為香港隊史上首人，贏得今屆首面金牌。

佘繕妡在世大運贏得女重金牌。（世大運官網）

銀牌：麥世霆 男子200米蛙泳

麥世霆在男子200米蛙泳決賽被列為第三泳線，最後游出2分10.53秒、以0.01秒之差力壓波蘭泳手，摘下銀牌，同時再打破刷新的香港紀錄。

麥世霆在男子200蛙摘下銀牌。（FISU）

銅牌：薛雅齊 女子佩劍個人賽

薛雅齊在女子佩劍淘汰賽接連擊敗印度、西班牙、意大利及法國劍手，晉身四強，惟以12：15不敵世界排名第二的韓國劍手全夏榮，為港隊增添一面銅牌。

薛雅齊為劍擊隊摘下今屆第二面獎牌。（FISU）

銅牌：江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤 女子乒乓團體

由江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤組成的港隊女乒，八強力克主場出擊的德國隊，即使四強以1：3不敵日本，在不設銅牌戰下同樣獲得銅牌。

港隊女乒摘下團體銅牌。（FISU）

銅牌：陳顥樺／黃凱彤 乒乓混合雙打

港隊乒乓混雙組合陳顥樺／黃凱彤四強鬥中國組合曾蓓勳／韓菲兒，港隊組合力戰50分鐘後，以2：4力戰憾負，無緣決賽，依然為港隊增添一面銅牌。

港隊混雙組合陳顥樺／黃凱彤為港隊增添一面銅牌。（FISU）

香港運動員在今屆世大運獲得好成績，將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃的獎金。個人項目金、銀、銅牌得主，可分別獲得港幣50萬、25萬及10萬元獎金；而團體項目的金、銀、銅牌得主，則可分別獲得港幣100萬、50萬和20萬元獎金。

2025世界大學生運動會香港隊名單



射箭：朱栢豪﹑魏澔遵﹑葉天朗﹑潘玉羲

體操：朱柏臻﹑黃俊熙﹑黃昱霖﹑陳卓琳

田徑：陳俊浩﹑吳君浩﹑羅毅謙﹑黃珀恒﹑葉景維﹑陳佩琦﹑張靜嵐﹑白凱文

羽毛球：陳卓洛﹑高城熙﹑劉善熹﹑王澈﹑傅智恩﹑梁詩樂﹑梁悅儀﹑馬子雪﹑吳天殷

劍擊：李逸朗、麥朗圖﹑陳諾思、符妤名、梁雅蕾﹑吳霆騫、袁諾文﹑陳祉澄、佘繕妡、黎曉瞳﹑陳樂熹、張愷駿、何柏霖、梁天晴﹑朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

游泳：陳一鳴﹑張智傑﹑何承燁﹑何肇倫﹑關鵬﹑麥世霆﹑伍棹然﹑張心悅﹑林凱喬﹑吳麗華﹑孫恩

乒乓球：陳顥樺﹑施穎亨﹑溫保庭﹑姚鈞濤﹑江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤

跆拳道：陳頌賢﹑陳建鋒﹑卓俊延﹑盧蔚豐﹑呂靖楠﹑黃焯賢﹑李子晴

網球：陳珏汛﹑吳奇龍﹑黃澤林﹑石卓盈﹑王康怡

