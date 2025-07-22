世大運2025香港隊7.23賽程 名單＋獎金一覽 乒乓雙打分途爭牌
世界大學生運動會在今年7月16日至25日於德國萊茵魯爾（Rhine-Ruhr metropolitan region）上演，香港隊一共派出75名運動員出戰，包括佘繕妡﹑黃澤林﹑張心悅﹑盧蔚豐等，本文將更新每日香港隊的賽程。
世大運2025｜香港隊75人大軍征德國 佘繕妡黃澤林領軍再衝獎牌
2025年世界大學生運動會，繼港隊乒乓混雙摘銅後，有望再衝擊獎牌，港隊男﹑女雙分途出擊，女雙組合吳詠琳／黃凱彤在8強鬥中國的韓菲兒／王曉彤；男雙的陳顥樺／姚鈞濤則撼日本組合，若兩對組合攜手過關，將為港隊再帶來兩面獎牌。
香港隊7月23日賽程（香港時間）
游泳
下午4時12分 男子4X100混合接力初賽 香港隊
田徑
晚上7時04分 男子200米初賽第4組 吳君浩
晚上7時20分 男子200米初賽第6組 葉景維
深夜2時10分 男子跳遠資格賽 黃珀恒
乒乓球
女雙8強
下午4時 吳詠琳／黃凱彤 對 韓菲兒／王曉彤（中國）
男雙8強
下午4時45分 陳顥樺／姚鈞濤 對 德國幹太／橫谷晟（日本）
女單16強
下午6時 吳詠琳 對 鄭樸璿（中華台北）
羽毛球
女單64強
下午5時 吳天殷 對 澳洲
下午5時50分 馬子雪 對 斯洛文尼亞
男單64強
下午6時30分 王澈 對 美國
晚上7時55分 高城熙 對 巴西
女雙32強
深夜12時20分 梁詩樂／梁悅儀 對 劉嘉悅／唐睿芝（中國）
男雙32強
深夜1時45分 陳卓洛／劉善熹 對 崔赫宸／彭建欽（中國）
射箭
男子反曲弓個人賽1/48淘汰賽
下午3時12分 葉天朗 對 羅馬尼亞
下午3時12分 朱栢豪 對 斯洛伐克
男子複合弓個人賽1/48淘汰賽
晚上8時42分 魏澔遵 對 加拿大
女子反曲弓個人賽1/48淘汰賽
晚上8時42分 潘玉羲 對 瑞士
2025世大運香港隊成績
金牌：佘繕妡 女子重劍個人賽
上屆在成都奪金的佘繕妡，小組賽錄得5勝1負，在淘汰賽過關斬將，四強與決賽連贏烏克蘭劍手，以「決一劍」奠勝，佘繕妡連續兩屆稱霸女子重劍，成為香港隊史上首人，贏得今屆首面金牌。
銀牌：麥世霆 男子200米蛙泳
麥世霆在男子200米蛙泳決賽被列為第三泳線，最後游出2分10.53秒、以0.01秒之差力壓波蘭泳手，摘下銀牌，同時再打破刷新的香港紀錄。
銅牌：薛雅齊 女子佩劍個人賽
薛雅齊在女子佩劍淘汰賽接連擊敗印度、西班牙、意大利及法國劍手，晉身四強，惟以12：15不敵世界排名第二的韓國劍手全夏榮，為港隊增添一面銅牌。
銅牌：江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤 女子乒乓團體
由江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤組成的港隊女乒，八強力克主場出擊的德國隊，即使四強以1：3不敵日本，在不設銅牌戰下同樣獲得銅牌。
銅牌：陳顥樺／黃凱彤 乒乓混合雙打
港隊乒乓混雙組合陳顥樺／黃凱彤四強鬥中國組合曾蓓勳／韓菲兒，港隊組合力戰50分鐘後，以2：4力戰憾負，無緣決賽，依然為港隊增添一面銅牌。
香港運動員在今屆世大運獲得好成績，將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃的獎金。個人項目金、銀、銅牌得主，可分別獲得港幣50萬、25萬及10萬元獎金；而團體項目的金、銀、銅牌得主，則可分別獲得港幣100萬、50萬和20萬元獎金。
2025世界大學生運動會香港隊名單
射箭：朱栢豪﹑魏澔遵﹑葉天朗﹑潘玉羲
體操：朱柏臻﹑黃俊熙﹑黃昱霖﹑陳卓琳
田徑：陳俊浩﹑吳君浩﹑羅毅謙﹑黃珀恒﹑葉景維﹑陳佩琦﹑張靜嵐﹑白凱文
羽毛球：陳卓洛﹑高城熙﹑劉善熹﹑王澈﹑傅智恩﹑梁詩樂﹑梁悅儀﹑馬子雪﹑吳天殷
劍擊：李逸朗、麥朗圖﹑陳諾思、符妤名、梁雅蕾﹑吳霆騫、袁諾文﹑陳祉澄、佘繕妡、黎曉瞳﹑陳樂熹、張愷駿、何柏霖、梁天晴﹑朱詠翹、梁洛文、薛雅齊
游泳：陳一鳴﹑張智傑﹑何承燁﹑何肇倫﹑關鵬﹑麥世霆﹑伍棹然﹑張心悅﹑林凱喬﹑吳麗華﹑孫恩
乒乓球：陳顥樺﹑施穎亨﹑溫保庭﹑姚鈞濤﹑江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤
跆拳道：陳頌賢﹑陳建鋒﹑卓俊延﹑盧蔚豐﹑呂靖楠﹑黃焯賢﹑李子晴
網球：陳珏汛﹑吳奇龍﹑黃澤林﹑石卓盈﹑王康怡