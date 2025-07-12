東亞錦標賽直擊︱國足鬥日本 戰情持續更新
撰文：陳智深 袁志浩
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東亞足球錦標賽決賽周第二輪比賽， 中國隊（國足）今晚（12日）硬撼日本。
01體育記者 袁志浩 韓國直擊
開賽7分鐘，日本一次角球攻勢，綱島悠斗力壓中國守衛頂斜。11分鐘，日本右路進攻，田中聰直線傳予禁頂細谷真大，細谷背後向龍門轉身抽射皮球直飛遠柱，射破顏駿凌十指關先開紀錄。
17分鐘，中國隊中路搶得皮球，張玉寧突圍起腳施射，日本門將早川友基衝出封位力保不失。
日本正選名單：
門將：【12】早川友基
後衛：【25】綱島悠斗、【22】植田直通、【5】長友佑都（隊長）
中場：【2】望月海輝、【17】宇野禪斗、【8】田中聰、【20】俵積田晃太
前鋒：【21】佐藤龍之介、【10】細谷真大、【11】原大智
中國正選名單：
門將：【1】顏駿凌（隊長）
後衛：【2】劉浩帆、【5】朱辰傑、【4】蔣聖龍、【24】汪士欽
中場：【16】巴頓、【14】高天意、【10】韋世豪、【6】黃政宇、【15】王鈺棟
前鋒：【9】張玉寧（隊長）
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