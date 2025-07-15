莫迪歷結束皇馬13年生涯　加盟AC米蘭未能繼續穿10號︱意甲轉會

克羅地亞名將莫迪歷（Luka Modrić），今年9月便滿40歲。皇家馬德里在世冠盃4強出局後，莫迪歷在皇馬的13年生涯亦告一段落。他尚未打算高掛球靴，新一季會轉戰意甲，加盟AC米蘭，不過球衣號碼不再是恍如他標記的10號，而是另一號碼。



莫迪歷抵達米蘭時的情況。（路透社）

莫迪歷加盟AC米蘭 不再是10號

莫迪歷2012年離開熱刺，26歲之齡才成為皇馬一員，生涯仍能再創高峰。他與2014年加盟的德國中場卻奧斯（Toni Kroos）組成超強拍檔，助球隊6奪歐聯、4次贏得西甲，世界冠軍球會盃亦贏過5次。他長年保持佳態，在競爭劇烈的銀河艦隊穩佔正選，597次為皇馬上陣攻入43球。

這位中場大師在克羅地亞國家隊長年穿10號球衣，加盟皇馬頭5季穿上19號，直到2017/18球季開始，一直都是10號球衣的主人。不過新東家AC米蘭的10號球衣對上3季都由翼鋒利亞奧（Rafael Leão）穿上，莫迪歷在AC米蘭會改穿14號。這個號碼是他球會生涯第二次選用，他在英超效力熱刺的4個球季，都是穿上14號。

早前感動告別馬德里：「我永遠是皇馬球迷」

早前他在社交媒體以長文告別皇馬球迷，一開首便說：「時間已經到了。這是我從不想發生的時刻，但這就是足球。正如生命一樣，一切有開始也有終結。」他坦言，2012年加盟時決心要「做大事」，可是之後的發展還是仍意想不到，「為皇馬效力作為球員和個人都改變了我的生命，我很自豪能夠成為球會歷史最成功其中一段時期的部分。」

莫迪歷結束皇馬13年生涯。（路透社）

莫迪歷續稱：「我們贏得一切，而我非常開心，非常非常開心。不過超越勝利和錦標之外，我的內心記掛着皇馬球迷的熱情……在一顆圓滿的心離開，充滿自豪、感激和難忘回憶。就算世冠盃後不能再在球場上穿上這件球衣，我永遠會是皇馬球迷。」