東亞足球錦標賽直擊｜中國對香港領先1：0　附免費直播連結

東亞足球錦標賽決賽周最後一輪，港足會在香港時間今日（15日）下午3時對中國國家隊，為爭奪第三名而戰。這場香港對中國的比賽會由RTHK港台電視32台免費直播，直播節目會在下午2時45分開始。港足及國足首兩輪對日本及韓國俱敗，目前同得0分，勝方將可以第三名完成今屆東亞足球錦標賽。

01體育記者 袁志浩 韓國龍仁直擊



港台電視32台免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv

港台YouTube頻道直播連結：https://www.youtube.com/watch?v=aKdVxbJpeYE

開波約20多秒，陳俊樂趁對方陣腳未穩，在中路有點空間，施展遠射，未能命中目標。

6分鐘，國足有個黃金時間，王鈺棟在禁區內面對茹子楠，找到空位起腳，皮球剛剛在柱邊出界。

港足今場比之前對日、韓踢得更進取，後防的空間亦較多。8分鐘，國足快攻，徐新右路長傳轉方向，王鈺棟單對單面對茹子楠，回傳中路的塞爾吉尼奧，這位入籍兵的射門被葉鴻輝救出，張玉寧未能把握門前補射的機會。

港足在20分鐘失守，落後0：1。（袁志浩攝）

20分鐘，國足把握港足中路後防漏洞，利用小組入滲，黃政宇與張玉寧「撞牆」，黃政宇在娥眉月頂後腳頂彈入去，張玉寧橫傳，黃政宇殺入禁區射破葉鴻輝，國足領先1：0。

東亞足球錦標賽，國足對港足。香港球迷穿上紅色球衣支持。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽決賽周，國足對港足。香港球迷到場支持。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽決賽周，國足對港足。香港球迷到場支持。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽決賽周，國足對港足。中國球迷到場支持。（袁志浩攝）

賽前40分鐘，國足入場熱身，香港球迷報上噓聲。當現場公布國足的大軍名單時，有人高呼「who are you」。賽前15分鐘，兩隊球迷先「過招」，鬥大聲打氣，香港球迷的聲勢更大。

東亞足球錦標賽決賽周，港足在7月15日對國足。比賽地點是韓國龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽｜中國對香港免費直播安排

日期：15/07（星期二）

球賽開賽時間：下午3時

節目開始直播時間：下午2時45分

直播頻道：RTHK港台電視32台

港隊目前在韓國參加東亞足球錦標賽決賽周。（袁志浩攝/資料圖片）

賽前一小時多，兩隊公布正選陣容，港足除了陳晉一被上海申花召回外，其餘正選與上場對韓國不變，陳晉一的位置被艾華取代。

國足方面，中場高天意儲滿兩面黃牌停賽，由徐新頂上，拍住黃政宇踢防中。據報，高天意亦會提早回上海申花。

國足正選名單及預計排陣：

門將：【1】顏駿凌

後衛：【25】吾米提江·玉蘇普、【4】蔣聖龍、【5】朱辰杰、【24】汪士欽

防中：【6】黃政宇、【8】徐新

攻中：【15】王鈺棟、【11】塞爾吉尼奧、【23】謝文能

前鋒：【9】張玉寧（隊長）

港足正選名單及預計排陣：

門將：【1】葉鴻輝（隊長）

後衛：【21】茹子楠、【3】周緣德、【4】鐘樂安、【23】孫銘謙

中場：【12】費蘭度、【6】陳俊樂、【7】祖連奴

前鋒：【15】艾華、【9】安永佳、【20】米高

東亞足球錦標賽決賽周2025所有賽果及賽程

第一輪

07/07 19:00 韓國 3：0 國足

08/07 18:24 日本 6：1 港足

第二輪

11/07 19:00 港足 0：2 韓國

12/07 18:24 日本 2：0 國足

第三輪

15/07 15:00 國足 vs 港足

15/07 18:24 韓國 vs 日本

上場對韓國時，香港球迷為港足打氣。（袁志浩攝/資料圖片）

港足的28人名單中，有9人在中超、中甲踢球，包括了上海申花後衛陳晉一、梅州客家後衛茹子楠、河南隊後衛周緣德、深圳新鵬城前鋒安永佳、山東泰山前鋒李小恒等人，大部分均為球會主力球員。不過，陳晉一被上海申花徵召回去，未能在今場對國足披甲。

港隊在7月1日公布的東亞足球錦標賽28人大軍名單

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)、奧力斯

後衛：周緣德 (河南酒祖杜康)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、李家豪、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、賓紀文、鐘樂安

中場：顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、黃威 (理文)、余在言 (石家庄功夫)、陳肇鈞 (大埔)、費蘭度

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬 (理文)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)