網球︱鄭欽文突宣布完成手肘手術　料休戰數月或未能戰美網

今年表現明顯滑落的中國網球巨星鄭欽文，突然在社交媒體宣布已接受右肘手術，將需休息一段時間，暫時未知能否趕及出戰8月24日開賽的今年最後一項大滿貫美國網球公開賽（美網）。



鄭欽文在IG發文表示已完成右肘手術。（IG）

IG發文稱連月受手肘問題困擾

鄭欽文在Instagram以英語發文，內容為：「我想跟大家簡單交代近況。過去數個月我在訓練和比賽期間持續要應付右邊手肘痛楚問題，即使嘗試以不同方法治療來控制，不適的感覺從未完全消失。」

「經過手肘方面的專家診斷，以及跟我的團隊仔細討論，我們決定關節鏡手術（arthroscopic surgery）是完全解決問題的最佳方案。昨日我已成功進行有關手術，很感恩它（手肘問題）將會成為過去。」

「現在康復之旅已展開，未來數星期到數月，我將會完全專注在康復方面——盡我的一切努力，以更強大和健康姿態回來。」鄭欽文在文末強調，「今次只是一個短暫的休息」（a short break），「我認為它是讓我邁向一個場上更優秀自己的必要一步，多謝你們的持續支持與鼓勵。我已急不及待重返球場，很快再跟你們見面！」

鄭欽文今年表現平平，溫布頓首圈便出局。（路透社）

上季創生涯高峰 今年表現不似預期

鄭欽文今年6月中曾升上職業生涯新高的世界排名第4，以5號種子身份出戰溫布頓網球錦標賽（溫網），卻又一次失望而回，力戰3盤不敵捷克球手仙妮亞高娃（Katerina Siniakova），連續3年溫網首圈出局。

溫網的表現，猶如她今年的寫照：今年頭三項大滿貫賽事，上屆入決賽的澳網，今年次圈出局；法網是她發揮最好的一項，但8強再次不敵「剋星」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）；草地她一向不擅長，只是想不到溫網首圈便出局。

網球︱鄭欽文2024年大豐收，年終世界排名升上第五位，獎金亦創新高。（Getty Images）

大機會錯過今年美網 世界排名或跌出十大

22歲的鄭欽文2024年大豐收，從年初澳網首晉大滿貫決賽，到夏天摘下巴黎奧運女單金牌，首度晉身年終賽便獲得亞軍，而且世界排名和比賽獎金以至收入均創下生涯新高。今季她與西班牙教練列巴以大滿貫冠軍和世界排名第一的目標邁進，可是表現一直未似預期，原來她持續受右肘傷患困擾。

她如此年輕，徹底根治傷患絕對較眼前的比賽和獎金重要，尤其網球賽季比賽密集，果斷做手術，然後好好休養康復，為日後走更長的路鋪下基礎。現在距離美網只有一個月多一點，相信鄭欽文很大機會錯過今年賽事，她在2023、2024連續兩年皆晉身美網8強，目前鄭欽文世界排名已回落至第6位，如錯過美網肯定進一步下跌。保守估計會跌出十大，最終會跌至什麼地步，便要視乎她何時復出賽場及到時的表現。