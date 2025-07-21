利物浦今日下午抵港　29人訪港名單精銳盡出　億元新援隨隊獻技

利物浦本周訪港，這支應屆英超冠軍周日（20日）晚登機，前往香港，預計今日（21日）下午3時多抵達赤鱲角機場。利物浦公布亞洲行29人大軍名單，所有重量級新援皆有隨隊，包括以1.16億鎊加盟的德國國腳科利安華迪斯。盛傳獲拜仁慕尼黑及巴塞隆拿青睞的哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯也在陣中，但意大利翼鋒費達歷高基艾沙卻不在名單之中。



利物浦亞洲行29人大軍名單：

門將：艾利臣比加（Alisson Becker）、馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili）、彼斯（Ármin Pécsi）、活文（Freddie Woodman）、米舒亞（Kornel Misciur）

後衛：祖高美斯（Joe Gomez）、華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）、伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）、森美卡斯（Kostas Tsimikas）、安德魯羅拔臣（Andy Robertson）、干拿巴特利（Conor Bradley）、謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）、米路斯卻基斯（Milos Kerkez）

中場：盧卡史提芬臣（Luca Stephenson）、遠藤航（Wataru Endo）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）、阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones）、哈維艾利洛（Harvey Elliott）、賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）、泰拿摩頓（Tyler Morton）、迪利尼約尼（Trey Nyoni）

前鋒：路易斯迪亞斯（Luis Díaz）、達雲紐尼斯（Darwin Núñez）、穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、加普（Cody Gakpo）、賓杜克（Ben Doak）、科利安華迪斯（Florian Wirtz）、恩古莫亞（Rio Ngumoha）