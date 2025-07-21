利物浦今日下午抵港　29人訪港名單精銳盡出　億元新援隨隊獻技

撰文：顏銘輝
出版：更新：

利物浦本周訪港，這支應屆英超冠軍周日（20日）晚登機，前往香港，預計今日（21日）下午3時多抵達赤鱲角機場。利物浦公布亞洲行29人大軍名單，所有重量級新援皆有隨隊，包括以1.16億鎊加盟的德國國腳科利安華迪斯。盛傳獲拜仁慕尼黑及巴塞隆拿青睞的哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯也在陣中，但意大利翼鋒費達歷高基艾沙卻不在名單之中。

利物浦亞洲行29人大軍名單：

門將：艾利臣比加（Alisson Becker）、馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili）、彼斯（Ármin Pécsi）、活文（Freddie Woodman）、米舒亞（Kornel Misciur）

後衛：祖高美斯（Joe Gomez）、華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）、伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）、森美卡斯（Kostas Tsimikas）、安德魯羅拔臣（Andy Robertson）、干拿巴特利（Conor Bradley）、謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）、米路斯卻基斯（Milos Kerkez）

中場：盧卡史提芬臣（Luca Stephenson）、遠藤航（Wataru Endo）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）、阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones）、哈維艾利洛（Harvey Elliott）、賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）、泰拿摩頓（Tyler Morton）、迪利尼約尼（Trey Nyoni）

前鋒：路易斯迪亞斯（Luis Díaz）、達雲紐尼斯（Darwin Núñez）、穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、加普（Cody Gakpo）、賓杜克（Ben Doak）、科利安華迪斯（Florian Wirtz）、恩古莫亞（Rio Ngumoha）

足球轉會｜利物浦棄伊沙克搶紐卡素心頭好　法蘭克福要求紅軍加碼足球轉會︱利物浦願付1.2億英鎊買伊沙克　打開聲牌夾紐卡素放人利物浦永久封存20號球衣悼祖達　徵遺孀及家人同意後選20:20公布貨車司機拍片力證祖達無超速　出事路段早半日有司機65公里仍出事利物浦悲情開操沙拿提早歸隊　羅拔臣深情再悼祖達︱足球熱話祖達車禍離世︱警方研究出事林寶堅尼百米胎痕　指路段非意外黑點祖達車禍離世｜西班牙警方：初步調查料涉及超速駕駛
利物浦（Liverpool）
啟德體育園
英超（Premier League ）
足球