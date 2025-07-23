劍擊世錦賽｜張家朗首圈止步　蔡俊彥吳諾弘晉級32強

世界劍擊錦標賽在格魯吉亞第比利斯開鑼，今日（23日）上演男子花劍及女子重劍個人賽正賽圈，張家朗﹑蔡俊彥﹑佘繕妡等港將分途出擊，力爭世界冠軍，本文將持續更新最新戰況。



一連9日的世界劍擊錦標賽日前開鑼，今屆賽事新增設獎金，國際劍聯（FIE）共派102萬美元，個人賽世界冠軍可獲4萬美元（約31萬港元），團體賽世界冠軍則獲5萬美元（約39.2萬港元），增加賽事的吸引力。

當中男花首圈現意外戰果，「世一劍神」張家朗迎戰比利時劍手Stef Van Campenhout，末段落後12：14下出現爭議場面，與教練Greg一同跟裁判發生爭拗，最終被罰紅牌，以12：15首圈出局，無緣32強。

今年6月亞洲錦標賽時，張家朗同樣遇上爭議判決，裁判向張家朗出示紅牌扣分並抗議無果，最後飲恨出局。

港隊男花四子齊齊在世錦賽正賽登場。（中國香港劍擊總會圖片）

世界劍擊錦標賽港隊戰果



64強 張家朗 12：15 Stef Van Campenhout（比利時）

64強 吳諾弘 15：14 Borys Budovskyi（加拿大）

64強 梁千雨 9：15 伊肯（美國）

64強 蔡俊彥 15：9 Alex Tofalides（塞浦路斯）



今屆劍擊世錦賽率先決出男子花劍及女子重劍的世界冠軍，男子花劍的張家朗與蔡俊彥憑世界排名直入正賽，吳諾弘與梁千雨同樣過關，男花四子齊齊正賽圈登場。女子重劍方面，早前世大運衛冕的佘繕妡緊接出戰，同樣直接晉身正賽，朱嘉望一同晉級。

吳諾弘與梁千雨同時登場，Lawrence與加拿大劍手Borys Budovskyi鬥得難分難解，吳諾弘末段一度以13：14落後，他在完成第二節前追成平手，並在第三節以一劍防守還擊奠勝，晉身次圈。梁千雨挑戰世界排名第4位的美國劍手伊肯（Nick Itkin），惟以9：15落敗。蔡俊彥緊接在6號劍道登場，面對塞浦路斯的Alex Tofalides，以15：9取勝晉級。

世界劍擊錦標賽7.23港隊賽程（香港時間）



下午2時 張家朗 對 Stef Van Campenhout（比利時）8號劍道

下午2時25分 佘繕妡 對 Lee Hyein（韓國）紅色劍道

下午3時25分 朱嘉望 對 Barbara Brych（波蘭）紅色劍道

下午3時45分 吳諾弘 對 比安奇（意大利）黃色劍道

