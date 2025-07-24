利物浦訪港︱新兵艾傑迪基亮相公開操練　沙拿戴亞斯肉搏球迷起哄

英超冠軍利物浦訪港，紅軍周四（24日）在啟德主場館作公開操練，吸引超過25000名球迷入場，新兵艾傑迪基（Hugo Ekitike）更在香港首度亮相。



利物浦早在周一（21日）已抵港，並出席多項公開活動跟球迷交流，大軍今在啟德主場館作公開操練，在場地僅開放下層與包廂層看台下，公關指仍有超過25000名觀眾入場。

包括艾利臣比加（Alisson Becker）在內的守門員率先出場，已獲球迷起哄歡迎，大會讓球迷即場投票選擇球隊出場歌曲，最終「You will Never Walk Alone」高票當選，大軍在全場合唱下步入球場。

雲迪積克帶領利物浦球員亮相。（廖雁雄攝）

利物浦翼鋒迪亞高祖達早前因車禍突然離世，震驚全球，入場球迷不少都自製有關祖達的橫額，或穿起他的20號球衣致敬與悼念，每當大銀幕鏡頭捕捉到相關畫面，現場都報以一片掌聲。

不少球迷都高舉悼念祖達的橫額。（廖雁雄攝）

利物浦新兵華迪斯（Florian Wirtz）、卻基斯（Milos Kerkez）、費林邦（Jeremie Frimpong）等都有現身操練，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）雖沒有參與場內訓練，但在場邊仍能看到他的身影。

利物浦今日練習約一個多小時，當中分隊練習賽佔大部份時間，球員也相當認真，當中哈維艾利洛（Harvey Elliott）一度空門射失、沙拿則與戴亞斯埋身肉搏，幾乎每次起腳、盤扭、攔截都惹來球迷歡呼聲，觀眾們都看得十分肉緊。

沙拿則與戴亞斯在練習期間埋身肉搏。（廖雁雄攝）

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而最令球迷驚喜的莫過於紅軍剛以6900萬英鎊（約8000萬歐元）從法蘭克福收購的前鋒艾傑迪基（Hugo Ekitike）在練習尾聲突然走到場中，與隊友們擊掌問好之外，也是這位23歲法國球員首度以利物浦球員身份在公開活動亮相。他匯合大軍在練習後繞場一周，向觀眾揮手，只得少數球員走近球迷簽名。

紅軍新兵艾傑迪基亮相。（廖雁雄攝）

在不設賽前記者會下，利物浦部分球星練習後都有在混合採訪區停下來受訪，包括隊長雲迪積克，他完全感受到超過兩萬名本地球迷的熱情，「我們不會認為這是理所當然的，訓練已經有這種氣氛，我很期待周六的比賽。在濕熱的天氣下，球場的冷氣不錯，但希望場地會變得更好，希望我們能踢一場好波。」

雲迪積克認為不論有什麼球員加盟，努力練習都是必需的，因為其他球隊不斷在進步，利物浦球員也不能掉以輕心，「我們的新球員都有能力踢利物浦，視乎他們如何適應、融入，但我們永遠是一起奮鬥的。」

利物浦另一新兵費林邦。（廖雁雄攝）

雲迪積克與費林邦都認為，艾傑迪基絕對可以幫助球隊，尤其是他的入球與個人技術。費林邦稱自己同樣準備好迎接新挑戰，「足球是不斷的競爭，來大球會就是要贏錦標，我已經準備就緒。」他又感謝香港球迷的愛與支持，「你們真的很了不起。」