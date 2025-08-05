世界運動會2025｜香港隊黑雨下出發成都　世一劉慕裳8.8登場爭金

四年一度的世界運動會（World Games），將在8月7至17日在中國成都舉行，是中國首次主辦這個為了非奧運項目而舉辦的大型運動會。香港隊今屆派出23名運動員、參加8個不同項目，港隊空手道世界第一劉慕裳、壁球的何子樂、李嘉兒等，將會分途出擊，力爭獎牌，本文將更新香港隊每日賽程及戰績。



香港隊在黑雨下出發赴成都。（港協暨奧委會圖片）

香港隊在上屆美國伯明翰舉辦的世界運動會中，創下史上最佳戰績，摘下一金四銅，今屆在成都力爭再創佳績。上屆在女子空手道個人形摘銅的劉慕裳（Grace），這名世界第一今屆再戰世運會，賽前表明以金牌為目標。Grace與其他港隊成員周二（5日）在黑雨下出發至成都，並將在周五（8日）登場，衝擊冠軍。除了劉慕裳，不少港將在周五分途出擊，包括壁球、武術、體育舞蹈的運動員亮相。

女子空手道形世界第一的劉慕裳，將在周五衝擊金牌。（趙子晉攝）

香港隊8月8日賽程（香港時間）

空手道

女子個人形

上午10時 初賽 劉慕裳

下午4時30分 四強（如晉級） 劉慕裳

下午5時50分 銅牌戰（如晉級） 劉慕裳

晚上7時05分 決賽（如晉級） 劉慕裳

武術

上午9時25分 女子南拳套路初賽 曾楚喬

晚上7時25分 女子長拳套路初賽 沈曉榆

晚上8時30分 男子太極套路初賽 楊頌熹

壁球

時間待定 女子單打32強 何子樂、李嘉兒

時間待定 男子單打32強 劉子均、梁子軒

體育舞蹈

拉丁舞

晚上6時30分 半準決賽 李悅琛、Egor Nikolaev

晚上7時30分 準決賽（如晉級） 李悅琛、Egor Nikolaev

晚上8時30分 決賽（如晉級） 李悅琛、Egor Nikolaev

定向

上午9時40分 男子中距離 黃梓臻、馬樂軒

上午10時20分 女子中距離 朱映柔、文穎

滑水

早上9時 女子Skim資格賽 伍慕虹

早上11時02分 男子Skim資格賽 鄭俊軒、楊偉國

下午3時40分 男子Wakeboard自由式資格賽 老興傑

世界運動會2025香港隊名單



空手道：劉慕裳

壁球：劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒

桌球：房薇薇、蘇文欣

武術：張溢霖、楊頌熹、陳紫晴、沈曉榆、曾楚喬

定向：黃梓臻、馬樂軒、朱映柔、文穎

體育舞蹈：李悅琛、Egor Nikolaev

滑水：鄭俊軒、老興傑、楊偉國、伍慕虹

飛航運動：關竣仁

