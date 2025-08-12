乒乓｜張本智和挫王楚欽中日球迷掀罵戰　被指無風度即中回力鏢

WTT橫濱冠軍賽男單決賽上演王楚欽對張本智和的中日對決，兩位乒乓球界話題人物對戰，由比賽都賽後再掀種種熱話。

已經連續8次不敵王楚欽的張本智和，今仗在主場發揮出水準，以4：2擊敗強敵封王，他在比賽期間一度叫醫療暫停，遭中國球迷指他「扮傷」、沒風度，可是賽後王楚欽卻因隨手丟掉大會頒贈的花束，反遭日本球迷指摘沒風度。



WTT橫濱冠軍賽男單決賽，張本智和擊敗王楚欽開心慶祝。（Getty Images）

張本智和8強勝向鵬已曾引熱議

世界排名第四的張本智和，在賽事8強已曾面對另一中國球手向鵬，他在落後局數1：2的情況下連拿三局逆轉勝。當時他已曾因賽後激動慶祝，未先跟對手及中國教練王皓握手引發熱議，之後他向日本傳媒表達對中方將帥的不滿，「對方每次輸了比賽，總是不會好好握手。對方教練也是。」

「你們看比賽影片就知道，像我贏林詩棟那場，還有今天這場勝利，他們都不會跟我對視。反倒是我輸給王楚欽時，對方會很有自信地握手。」他強調：「我希望他們能多一點尊重。我承認他們很強，但這樣的態度我覺得不太好。」中國媒體則指出，王皓其實早在場邊等了好一會兒，等到張本慶祝完才能完成握手。

王楚欽不敵張本智和。（Getty Images）

張本智和第6局醫療暫停後輕勝 遭中國球迷指控「扮受傷」

他在決賽面對世界排名第二的王楚欽，說得上是他的剋星。今仗之前雙方對賽11次，張本智和只贏過一次，而且王楚欽已取得8連勝。不過張本智和今場發揮出水準，11：9、11：5、11：5，連贏3局。

第4局王楚欽終以11：9扳回一城，第5局戰至刁時以13：11，大分追仍2：3。關鍵的第6局張本智和在領先3：2的時候，突示意腿部不適要求醫療暫停。比賽暫停7分鐘後，張本智和快速地以11：4再贏一局奠定勝利，以局數4：2擊敗王楚欽奪冠。他立即再次激動慶祝，更開心得脫去上衣。

日本球迷反指「王楚欽真的沒有風度」

中國球迷看得不是味兒，並紛紛在網上留言指控他在第6局的醫療暫停是「扮受傷」，「無風度」。不料王楚欽被發現在領獎儀式後，將大會頒贈的花束丟在場邊，空手離場，於是反對來遭日本球迷嘲諷「王楚欽真的沒有風度」。

張本智和賽後稱，「這是我在國際賽場最艱難的一場勝利。前兩局王楚欽的反手非常強勢，我必須改變策略。」對於醫療暫停，他解釋說：「王楚欽去換衣服的時候，我坐了2分鐘，站起來時膝蓋關節稍為扭到，後面有點堅持不住，就叫暫停。」

張本智和擊敗王楚欽開心到脫去上衣。（Getty Images）

↓ 影片：張本智和vs王楚欽賽事精華