全運保齡球｜港隊個人賽無緣獎牌　眾將嘆球道與練習時截然不同

啟德體育園保齡球中心今日（22日）上演第十五屆粵港澳全運會群眾項目保齡球，主場出擊的香港隊以強陣參賽，當中不乏前港隊成員，派出5男5女爭奪單人賽冠軍殊榮，惟港將首日與獎牌無緣。

曾經在2017年贏得男子三人賽世界冠軍的麥卓賢對飄忽的球道狀況感無奈，花了不少時間適應球道，整場賽事未能發揮而感洩氣。



全運保齡球在啟德體育園保齡球中心一連三日上演。（趙子晉攝）

香港是粵港澳全運會其中一個主辦地方，群眾項目保齡球是首個在香港上演的全運項目，全職保齡球手並不能參加選拔。經過甄選賽後，香港隊決出5男5女代表，大部分是前港隊成員，10名港將一同在啟德體育園保齡球中心Top Bowl參加個人賽。

文體旅局局長羅淑佩到場，在全運會統籌辦主任楊德強及香港保總主席劉掌珠陪同下欣賞賽事。（梁鵬威攝）

今次全運保齡球個人賽男、女子組各有84人參賽，分成早、午、晚三節，球手們各打6局，分數最高者勝出。2017年曾贏得男子三人賽世界冠軍的麥卓賢（Michael），無疑是港隊的獎牌希望，他在第二節登場，與隊友甘兆麟一同出戰。麥卓賢首局得分未能突破200，緊接三局打出200分以上，惟最後兩局未能延續強勢，結果以總分1233分完成賽事，3分之差落後首節亮相的隊友黃子維，兩節後暫列第10位，篤定無緣頒獎台。

前三人賽世界冠軍麥卓賢出戰個人賽，無緣頒獎台。（梁鵬威攝）

麥卓賢直言啟德球道變化大，與訓練時落差甚大，令他們難以適應，「今日熱身時已發覺球道與練習相差很遠，我們花了很長時間尋找最佳的波面、位置等，當感覺好一點點時，突然間球道又變化了，整場賽事都不能發揮最好，尤其是打兩、三球全中又斷，不斷重覆又重覆，確實有點洩氣。」

麥卓賢以「捱打」形容今場，表示在這個球道難以打出超高分：「平時比賽難以看到250、260分的高分，今次大部分球手也是200（分）頭，230、240分已經是很突出，可能平均220分左右就贏冠軍。」

球道瞬息萬變，麥卓賢直至賽事結束後仍感困擾，他無奈地說：「我一直在想為何這球道如此難打，像是停滯在洞裏，一直走不出來。」

麥卓賢指啟德的球道難以打出高分。（梁鵬威攝）

甘兆麟同樣受球道所「逼害」，第一局與第六局的分數最高，中間4局十分迷失，「我在第一局連打6個全中後，球道突然變得截然不同，（打全中）位置都沒有了，又要重頭適應，感覺像是我只打了頭、尾兩局一樣。」

甘兆麟續指，球道變化大有不同原因，場館氣溫、濕度外，與球手的線路也有莫大關係，「當我們練習時，同場都沒有其他打『飛碟球』的選手，當時實在難以估計球道的變化，而我們今日花了兩局時間摸索。」

甘兆麟指內地球手偏向打「飛碟球」，對球道線路有影響。（梁鵬威攝）

港隊女將李詠茵與甘兆麟有類似的看法，與她以往出外比賽有分別，「過往我們代表香港隊外出比賽，外國選手與我們的球路相似，反而在內地球手比賽時，較多球手打『飛碟球』，香港球手反而變了小眾，我們連例子都沒有太多可以參考。」

港隊在首日個人賽無緣頒獎台，明天轉戰雙人賽再衝擊獎牌，雙人賽球道將改用「長油」，甘兆麟擔心再次重演今日的困局，「我都擔心球道與練習時天淵之別，所有我們預想的戰術、部署都會化為烏有。」甘兆麟希望明天球道狀況有改善，並好好享受賽事。

李詠茵。（梁鵬威攝）

謝仲賢第二局打出全場單局的最高278分。（趙子晉攝）

全運會群眾項目保齡球單人賽最後名次



男子組

謝仲賢 1205分

謝樂生 1109分

黃子維 1236分

甘兆麟 1112分

麥卓賢 1233分



女子組

梁芝榕 1075分

譚舜而 1198分

李詠茵 1112分

吳紫燕 1104分

陳淑嫻 1102分

