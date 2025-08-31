黃澤林美網撼魯比夫爭入16強賽果持續更新　雙方打成盤數2：2

【黃澤林 / Coleman Wong / 美網 / US Open】在8125座位的Grandstand亮相，與15號種子、俄羅斯的魯比夫爭入16強，黃澤林力戰至決勝盤。



（路透社）

魯比夫由打球風格到脾氣都以剛烈見稱，尤其正手抽擊極富力量，世界排名173的黃澤林今仗盡量避免在底線與對方周旋，延續其上一仗戰術運用非常立體的特點，他甫開賽便連番嘗試以落點調動魯比夫，可惜兩次放短波均打落網。

兩人在頭四局保住發球局打成2：2，第五局時觀眾席出現突發事故，賽事一度暫停約5分鐘，幸黃澤林未受影響，儘管他在這局三度面臨被魯比夫破發，但最終有驚無險，更在第六局憑藉精準的接發球，打破魯比夫發球局領先4：2。

（路透社）

「Ace球」繼續是黃澤林的殺手鐧，包括今仗第一個發球便以一記「Ace球」施以下馬威，第七局亦以漂亮的發球力保不失。落後2：5的魯比夫沒有退路，他加快發球的球速冀向Coleman施壓，然而其於第一盤的第一發成功率僅38%，關鍵時刻更出現發球雙錯誤，黃澤林以6：2先下一城。

魯比夫第二盤忍不住發脾氣

世界排名15的魯比夫表現未如理想，他終在第二盤第二局忍不住發脾氣。當時他領先40：0，卻被黃澤林追至40：40，一記擊球因打中網而改變方向，導致黃澤林回出Passing shot取分，魯比夫大聲呼喊並作勢「掟拍」，但他發洩情緒後，驚險保住發球局。

魯比夫不滿自身表現，忍不住發脾氣。（路透社）

魯比夫之後迎來今仗第一次破發，即使黃澤林在第七局開出今場第九個「Ace球」，但魯比夫把握Coleman兩個無壓力失誤，破發後再保住發球局。黃澤林落後3：5面臨巨大壓力，個人今仗第一次發球雙錯誤，雖然他及時調整追至4：5，但他在第十局再次放短波落網，最終輸4：6，雙方打成盤數1：1。

魯比夫改善第一發成功率

魯比夫扳平後愈打愈順，第一發成功率由第一盤的38%升至第三盤的61%，落點極深加力量強勁的抽擊令黃澤林疲於奔命，後者在第三盤甫開始便落後0：2。Coleman於第三局再次面臨被破發的危機，但他以三個「Ace球」加一記極強勁正手「爆波」挽回劣勢。

（路透社）

魯比夫經歷第一盤失準，調整後逐漸展現世界排名15的實力，擊球落點深且多變，力量與旋轉兼而有之，黃澤林出現疲態陷入苦戰，以3：6失掉第三盤。黃澤林把握第四盤開始前的休息時間找物理治療師按摩雙腿，「回氣」後他打出不少靚波，並藉魯比夫發球雙錯誤，第四盤一開局立即破發，接着保發領先2：0。

魯比夫此時瘋狂地連開四個「Ace球」，不足兩分鐘便追至1：2，不過黃澤林未因此而洩氣，加上觀眾打氣聲不絕，他繼續有火打出士氣波。第十局黃澤林只要保發就能追至盤數2：2，他以兩個「Ace球」令魯比夫無還擊之力，此時他全場已開出22個「Ace球」，遠勝對手的13個。

黃澤林在第三盤陷入苦戰。（路透社）

魯比夫追波腳步快。（路透社）

能與世界排名15的魯比夫打至第五盤，黃澤林的實力令人刮目相看。