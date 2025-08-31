黃澤林美網撼魯比夫爭入16強賽果持續更新　領先盤數1：0

【黃澤林 / Coleman Wong / 美網 / US Open】在8125座位的Grandstand亮相，與15號種子、俄羅斯的魯比夫爭入16強，本文持續更新黃澤林今仗戰況。



（路透社）

魯比夫由打球風格到脾氣都以剛烈見稱，尤其正手抽擊極富力量，世界排名173的黃澤林今仗盡量避免在底線與對方周旋，延續其上一仗戰術運用非常立體的特點，他甫開賽便連番嘗試以不同落點調動魯比夫，可惜放短波打落網。

兩人在頭四局均保住發球局打成2：2，第五局時因觀眾席出現突發事故，賽事一度暫停約5分鐘，幸黃澤林未受影響，儘管他在這局三度面臨被魯比夫破發，但最終有驚無險，更在第六局憑藉精準的接發球，打破魯比夫發球局領先4：2。

（路透社）

「Ace球」繼續是黃澤林的殺手鐧，包括今仗第一個發球便以一記「Ace球」施以下馬威，第七局亦以漂亮的發球力保不失。落後2：5的魯比夫沒有退路，他加快發球的球速冀向Coleman施壓，然而其於第一盤的第一發成功率僅38%，關鍵時刻更出現發球雙錯誤，黃澤林以6：2先下一城。

魯比夫第二盤忍不住發脾氣

世界排名15的魯比夫，表現的確未如理想，他終在第二盤第二局忍不住發脾氣。當時他領先40：0，卻被黃澤林追至40：40，一記擊球因打中網而改變方向，導致黃澤林回出Passing shot取分，魯比夫作勢「掟拍」，但他發洩情緒後，驚險保住發球局。

魯比夫不滿自身表現，忍不住發脾氣。（路透社）

田。