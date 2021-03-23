足球轉會｜哥迪奧拿做足準備覓新兵　瞄準英軍尖刀做阿古路接班人

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-23 10:48

曼城當年首奪英超錦標，阿根廷尖刀阿古路正是入球英雄，該名32歲的箭頭成為首冠陣容留隊的最後一人，最近不少傳聞傳出阿古路可能在今夏離開「藍月亮」。 曼城今季證明沒有了阿古路，前線依然有入球，不過一名前鋒是一隊成功球隊的重要一環，《天空體育》透露主帥哥迪奧拿已瞄準英軍尖刀，成為阿古路的接班人。

曼城尖刀阿古路今季「頭頭碰着黑」，先後受傷患及新冠肺炎的困擾，使他逐漸失去在「藍月亮」的主力位置。現年32歲的阿古路退下來是時間的問題，想不到去季仍然是前線主力的他，短短一季後已成為球隊後備。阿古路早前在歐聯16強次回合後備登場，盛傳抱怨隊友不傳球給他，使他離開曼城的傳聞更加「似層層」。

阿古路與隊友存裂痕兼不獲重用 傳離隊但留英超發展

32歲阿古路克服傷患轟年半來首球 今夏勢遭當打新星取代

阿古路今季僅在英超上陣8場，重要性今非昔比。（資料圖片／Getty Images）

阿古路今季僅在聯賽攻入1球，入球的重任由其他球員分擔，其中德國中場根度簡挺身而出，在英超已錄得12球，而後衛史東斯亦有4球進賬，「藍月亮」基本上每個位置也有數糊能力。

曼城英超入球重任遍地開花（截至3月23日）：

縱然如此，一隊球隊難以沒有一名正統中鋒，即使加比爾捷西斯今季表現已有改善，至今已交7個聯賽入球，可惜難以贏得領隊哥迪奧拿的信任，一旦阿古路在今夏離隊的話，外界已列出不少阿古路接班人的候選人，包括祖奧菲歷斯及夏蘭特兩大新星。

祖奧菲歷斯及夏蘭特有一個共通點，一字記之曰：「貴」，即使金錢不是曼城的最大考量，但花一大筆轉會費後換來在英超水土不服，無法踢出預期的效果，豈不是得不償失。

即使「千禧後」新星夏蘭特風頭一時無兩，不代表來到英超一定取得成功。（Getty Images）

阿古路相隔417天再取得入球，助曼城擊敗富咸（按圖放大）：

英國《天空體育》透露曼城有一個更抵更穩陣的人選，此人既有英超經驗，又有入球能力，他正是修咸頓的尖刀丹尼艾格斯（Danny Ings）。該名28歲的英格蘭前鋒早年離開利物浦後，彷彿迎來「第二春」，去季在聯賽交出22個聯賽入球，即使曾經受到重創依舊不減他的入球能力。

兩度重創打不死 艾格斯離紅軍後走出陰霾重上高峰

人望高處，早前曾經傳出艾格斯有意離開修咸頓的傳聞，熱刺與這名「容易受傷的男人」扯上關係，如今「第三者」曼城已出現，有意以艾格斯取代阿古路，又未必承受高昂的轉會費。不過，艾格斯的傷患一直纏繞着他，除了雙膝曾受重創，今季的上陣時間亦因受傷變得斷斷續續，相信這一點將成為艾格斯能否再投豪門的最大阻力。

【英超致勝入球榜Top 10】（按圖放大）