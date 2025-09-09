羽毛球香港賽｜港隊主場出擊賽程＋戰果一覽　鄧謝李卓耀晚上登場

世界羽聯（BWF）香港羽毛球公開賽周二（9日）起一連6日在紅磡香港體育館上演，主場出擊的香港隊精銳盡出，混雙組合鄧俊文／謝影雪﹑伍家朗﹑李卓耀等港將悉數登場，本文將更新香港球手每日賽程及成績。



一年一度的BWF香港羽毛球公開賽，香港隊首日同樣派出多名港將參賽，港隊男單的伍英倫及女單球手盧善恩將先後晉級正賽圈，而另外5對女雙組合則在首圈止步。

吳英倫在資格賽兩連勝，順利晉級正賽圈。（梁鵬威攝）

盧善恩擊敗中華台北球手晉級正賽圈。（梁鵬威攝）

香港羽毛球公開賽香港隊9月9日成績



男單資格賽 吳英倫 2：0 Moh. Zaki Ubaidillah

混雙資格賽 張世成／朱穎姿 2：1 呂俊瑋／梁悅儀

混雙資格賽 洪魁駿／曾曉昕 2：1 李晉熙／尤漫瑩

女單資格賽 盧善恩 2：0 洪毅婷

男單資格賽 吳英倫 2：0 賴浩俊

女雙資格賽 歐陽穎芝／葉心悠 2：0 陳鵬妮／湛雯淇

男雙資格賽 洪魁駿／呂俊瑋 0：2 鍾鴻健／海卡爾

女雙首圈 梁詩樂／張欣愉 0：2 賈一凡／張殊賢

女雙首圈 呂樂樂／曾曉昕 1：2 羅徐敏／李怡婧

女雙首圈 朱穎姿／俞綺翹 0：2 陳康樂／蒂娜

女雙首圈 范嘉茵／尤漫瑩 1：2 吳佩琪／張湄鑫

女雙首圈 楊雅婷／楊霈霖 1：2 宋祐媗／許雅晴



鄧謝配再度在紅館登場。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港公開賽第二日，香港隊各大球手逐一登場，伍家朗率先在一號場第4場登場，與日本的渡邊航貴爭出線。李卓耀將在晚上一節頭場（第11場）登場，與丹麥的甘克交手，混雙鄧俊文／謝影雪緊接亮相，與馬來西亞組合碰頭。另外，港隊「10後」組合歐陽穎芝／葉心悠將挑戰日本的志田千陽／五十嵐有紗。

香港羽毛球公開賽香港隊9月10日賽程



一號場

第1場早上9時開賽

第2場 女單32強 盧善恩（香港）對 王祉怡（中國）

第3場 混雙32強 張世成／朱穎姿（香港）對 高家炫／吳夢瑩（中國）

第4場 男單32強 伍家朗（香港）對 渡邊航貴（日本）

第11場不單於晚上6時半

第11場 男單32強 李卓耀（香港）對 甘克（丹麥）

第12場 混雙32強 鄧俊文／謝影雪（香港）對 黃天啟／林秋仙（馬來西亞）

第14場 男單32強 吳英倫（香港）對 法漢（印尼）



二號場

第6場 混雙32強 洪魁駿／曾曉昕（香港）對 賴炳瓚／Crystal Lai（加拿大）



三號場

第4場 女雙32強 歐陽穎芝／葉心悠（香港）對 志田千陽／五十嵐有紗（日本）



四號場

第2場 女雙32強 彭皚淇／黃心悠（香港）對 R彭達／S彭達（印度）

第14場 女雙32強 洪可昕／王恩琳（香港）對 Polina BUHROVA／Yevheniia KANTEMYR（烏克蘭）

