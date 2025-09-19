旅發局香港單車節1130舉行 傳奇環法車手現身50公里組9月30日截止

召集各位單車健兒！由香港旅遊發展局主辦，全港最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於11月30日舉行，兩個非競賽項目包括可以踩上「四隧三橋」的「50公里組」及「二隧二橋」的「32公里組」載譽歸來，其中「50公里組」更邀請傳奇環法車手卡雲迪殊（Mark Cavendish）參加，而「32公里組」首度增設「世界大學盃」，邀請年輕車手感受破風快感！而為方便單車手組隊報名，延長報名期至9月30日。愛踩單車的你，萬勿錯過機會參與這個年度盛事！



「32公里組」首設世界大學盃 邀「世界百強」學生單車手參與其中

經典路綫，載譽歸來！今年香港單車節繼續舉辦深受歡迎的非競賽項目——「32公里」及「50公里組」，讓單車手有機會踩上難得開放踩單車的主要幹道並穿梭著名地標。「32公里組」路線將跨越「二隧二橋」，包括長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及汀九橋；「50公里組」路線則涵蓋「四隧三橋」，包括長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋。

今年「32公里組」更首設「世界大學盃」，廣邀本地、內地及海外大學生單車手，包括「世界百強」的大學生參加，齊齊破風前行，親身體驗結合運動與旅遊的魅力 。

兩個非競賽項目——「32公里組」及「50公里組」讓單車手有機會踩上難得開放踩單車的主要幹道及穿梭著名地標。

旅發局表示，離今屆香港單車節活動有兩個多月 ，大會接獲不少單車愛好者意見，希望有更多時間組隊參與「32公里組」或「50公里組」項目，同時留意到不少已報名的單車手曾參與並完成同樣項目，可豁免技術測試，所以大會可以延長報名期至9月30日，有興趣享受橋上馳騁快感的大家記得把握時間報名！

西九單車嘉年華活動多籮筐 傳奇衝刺王卡雲迪殊來港會車迷

旅發局同日於西九文化區藝術公園舉辦單車嘉年華，將這項車壇盛事氣氛進一步延伸！活動邀得重量級嘉賓─被喻為「傳奇衝刺王」，於環法史上首位贏得總共35個分站冠軍的卡雲迪殊 (Mark Cavendish)參與活動！

卡雲迪殊表示：「非常高興獲邀參與 2025 新鴻基地產香港單車節！我曾多次到訪香港，深深感受到這座城市對單車運動的熱愛，也知道這裡非常適合騎單車。香港單車節是一項非常精彩的活動，能夠參與其中，我感到十分高興。我在香港有一些非常要好的朋友，迫不及待想再次見到他們，也希望能藉香港單車節認識更多新朋友。」

卡雲迪殊將參與「50公里組」，與各健兒一同穿梭隧道，登橋賞美景，亦會於單車嘉年華現身，出席「總裁慈善及名人單車遊」及星級車手分享會。想近距離與這位傳奇車手接觸，聽他分享征戰深刻經歷，就記得Mark實時間參與嘉年華！

嘉年華開放時間由早上至黃昏，場內有大螢幕直播單車賽事外，更帶來多元化音樂及運動表演、各式餐飲、運動裝備展銷、新興運動體驗及藝術工作坊，為不同興趣的市民旅客呈獻多元豐富的消閒節目！大家亦可參與沿西九文化區海濱新路線舉行的「家庭單車樂」，一家大細齊齊享受周日家庭樂。

嘉年華將有單車雜技、藝術體操、啦啦隊等表演。

單車嘉年華將於西九文化區藝術公園舉行，現場將直播賽事及舉行多元化活動。

旅發局主席林建岳博士 (中間位置) 指單車節為市民及旅客帶來前所未有的單車旅遊體驗，期望將來可擴展至大灣區，共同打造大灣區國際盛事旅遊品牌。

公開組全新路線途經著名地標 多變地形更具挑戰性

香港單車節同場亦上演刺激的公開組賽事，比賽今屆採用新路線，難度再升級！「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）— 新鴻基地產男女子公開組」一改以往於尖沙咀區內兜圈的路線，首度踩出尖沙咀，以單圈制對戰！健兒們需面對多變地形、賽道加長等升級挑戰，更考驗體能及戰術。

賽事由尖沙咀梳士巴利道出發，男子組賽道將途經「二隧二橋」，以佐敦道天橋為終點，全長30公里。女子組的8公里賽道則沿西九龍公路馳騁，途徑一系列香港著名地標，包括前九廣鐵路鐘樓、香港太空館、香港故宮文化博物館、戲曲中心等，同樣可飽覽沿途風光！

即睇各組別路線圖：

「新鴻基地產香港單車節」正接受報名，詳情請按此：

提提大家，若首度參與單車節50公里組及32公里組項目，或只參與過 2018年或以前的單車節之人士 ，必須參加大會安排的單車技術評核（日期為9月27、28日、10月11或12日，地點為九龍鑽石山蒲崗村道公園單車園地。）如曾完成2022至2024年「新鴻基地產香港單車節」相關項目，或於2024至2025年期間完成由中國香港單車總會，或國際單車聯盟舉辦的公路單車比賽，則可獲豁免技術測試。報名日期現已延長至9月30日，各位破風手，到時見！

