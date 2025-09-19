英超特攻｜利物浦迎愛華頓　紅軍打吡「細」嚐拖肥

連續5場絕殺對手的利物浦，經過周中險勝馬德里體育會後，今周英超將於主場迎擊「同市宿敵」愛華頓，兩軍近年對碰甚少大手交易，可謂「細」均力敵。

（球賽編號：FB6269，9月20日 19:30開賽，Now 621台直播）



利物浦於聯賽四連勝，剛於歐聯首階段首仗亦於主場以3：2力挫西甲勁旅馬體會，無獨有偶，5場都在比賽末段取得入球，絕殺對手，可見「紅軍」韌力十足。

利物浦近年面對愛華頓雖稍佔上風，但甚少能取得大勝，上季於主場便是憑已故的祖達一箭定江山以1：0取勝。（Getty Images）

紅軍今屆大事擴軍，周中對馬體會時，「標王」⁠阿歷山大伊沙克首度正選披甲，雖然表現不錯，但明顯見到狀態未足，今仗多列後備居多；相信紅軍將繼續依賴主將沙拿攻堅，這名埃及翼鋒表現雖不及去季搶鏡，但6場貢獻3入球2助攻，足見他仍是球隊的攻擊命脈。

愛華頓自去季有主帥莫耶斯「愛．回家」後，成績穩步上揚，今季借用了曼城中場基亞利殊，攻力有保證，於聯賽亦取得2勝1和1負，以7分暫列第6，表現不俗。

今夏「標王」伊沙克於周中歐聯首度披甲，今仗未知會否獲派上陣。（Getty Images）

默西賽特郡打吡向來「打甩髀」，雖然利物浦實力較高，戰績佔優，近3季取得3勝2和1負，但這6仗有5場總入球在2球或以下；如果只計紅軍主場，近5季5場聯賽總入球悉數少於3球，因此今仗就算利物浦看高半線，隨時也只能「小」勝而回。

基亞利殊今季轉投愛華頓重生，4場聯賽已貢獻了4次助攻。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。