F1阿塞拜彊站｜排位賽大混亂6度紅旗創紀錄　韋斯達賓驚險奪頭位

昨晚（20日）舉行的F1阿塞拜彊站排位賽，歷時逾兩小時竟出現紅旗多達6次，創下F1紀錄。紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）在最後關頭力壓威廉斯車手辛斯（Carlos Sainz），成功排頭位出賽。



今場排位賽初段已出現意外，威廉士的艾邦（Alex Albon）失誤撞牆，賽會隨即出示紅旗。其後沙巴的侯根保（Nico Hulkenberg )、Alpine兩位車手亦相繼出錯，第2節再有小將奧利華貝文（Oliver Bearman）撞牆。

F1 阿塞拜彊站排位賽：法拉利的陸克萊排第10。（Getty Images）

進入Q3，情況更為戲劇性：曾4度在巴庫排頭位出賽的陸克萊（Charles Leclerc）在15號彎直接衝向護欄，令法拉利再受沉重打擊；重新開始後，麥拿侖的皮亞斯特里（Oscar Piastri）再於3號彎失控，帶來第5面紅旗。最後一次重開時，時間只餘下3分鐘，韋斯達賓在最後一圈造出超越辛斯的時間，驚險奪得頭位。

F1 阿塞拜彊站排位賽：韋斯達賓奪頭位。（Getty Images）

最終前10名次為：韋斯達賓、辛斯、RB的羅臣（Liam Lawson）、兩位平治車手安東尼利（Kimi Antonelli）與佐治羅素（George Russell）分列4、5位；紅牛的角田裕毅第6，麥拿倫的諾里斯（Lando Norris）僅得第7，隊友皮亞斯特里第9；RB另一車手赫查（Isack Hadjar）第8，陸克萊則排第10。

F1 阿塞拜彊站排位賽：諾里斯排第7。（Getty Images）

諾里斯在賽後直言錯失良機：「最後一圈不夠快，本來想提早出場，確保能先完成一圈，但天雨未乾，結果反而更難掌握。最後我還輕碰牆壁，付出代價。要追回分數只能靠正賽多點爬頭。」目前他在積分榜落後皮亞斯特里31分，本來有望藉隊友失誤收窄差距，卻未能把握。皮亞斯特里則承認責任在自己身上：「在街道賽，細微差別已決定成敗。我不會怪天氣或風，只能說是自己的失誤。」

至於排頭位的韋斯達賓同樣感受到壓力：「這是非常困難的一節排位，最後一圈只能全力一搏，甚至不是用到最理想的一套輪胎，但最終成功做出時間。」

這場排位賽打亂了多支車隊部署，也再次顯示巴庫街道賽的高風險，而正賽前排由韋斯達賓、辛斯和羅臣組成，加上兩部麥拿侖從後追趕，戰況勢添更多變數。