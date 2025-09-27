田徑U20東亞錦｜吳思澎鐵餅摘第四　平常心挑戰強手獲成長養份

東亞U20田徑錦標賽一連兩日在灣仔運動場上演，香港隊小將與中國、日本、韓國等強手碰頭，出戰男子鐵餅的吳思澎，雖然被強手拋離，但從今次賽事也有得着，未來繼續挑戰香港的青年紀錄。



東亞U20田徑錦標賽在2023年首度舉辦，第二屆賽事來到香港，主場出擊的港隊派出79人參賽，力爭打破上屆2金1銀5銅的成績。

首日賽事，香港隊在上午取得三面銅牌，包括女子三級跳的周子雅造出12.13米，僅次中、韓選手；女子鐵餅的盧咏琳亦以36.86米奪得季軍，同時刷新個人最佳紀錄；另一面銅牌則來自女子5000米的鄺芷羽，她跑出18分59.29秒。

東亞U20田徑錦標賽香港隊首日上午戰績



銅牌

女子5000米 鄺芷羽

女子鐵餅 盧咏琳

女子三級跳 周子雅



男子鐵餅是上午最後一項，中國、韓國選手包辦三甲，吳思澎是成績最好的香港代表，最後一擲造出41.80米，結果以「梗頸四」完成賽事。每次完成試擲後，這名19歲的港將一再反覆檢討動作，眉頭總是皺着，不太滿意今日表現，「難得在香港主場出賽，我本以打破香港青年紀錄（45.79米）為目標，賽前左腳有傷，狀態下滑一點，今日表現與我預計相距甚遠，與PB還有一段距離，當然有點失望。」

吳思澎每次試擲後都不太滿意。（趙子晉攝）

吳思澎曾經在初中短暫接觸鐵餅，當時他覺得鐵餅不太有趣而淡出，直至中四時，當時中學需要選手出戰學界，他遇上湯灝賢教練，吳思澎在短時間達到教練的目標，然後進步愈來愈快，使他更認真在鐵餅上。鐵餅不再是吳思澎的興趣，是他的日常，吳思澎每星期一、三、五在田徑場訓練擲鐵餅，星期二、四、六則在健身房舉重、健身，希望從自己的體格、力量上入手，把鐵餅愈擲愈遠。

「以前自己沒有太多專長，如今鐵餅上都有一點成績，我變得更有自信，而且我要更自律，我如今每星期的行程都很規律，因為我知道想在鐵餅有更好的成績，就要有更多的付出，這也是鐵餅教曉我的事。」

吳思澎擲出41.80米。（趙子晉攝）

灣仔運動場是本地田徑的標誌場地，吳思澎是常客之一，他亦試過在「灣場」失望而回。兩年前最後一年的D1港九學界賽，就讀李求恩紀念中學的吳思澎本想以金牌結束學界生涯，當時有對手成績在他之上，他愈來愈心急，成績卻追不上，最終以銀牌遺憾作結，該次失利吳思澎一直謹記至今，「在田項每次試擲都好珍貴，如果不斷想與別人比較只會影響自己發揮，所以專注在自己就好，放鬆心情才有好成績。」

吳思澎。（趙子晉攝）

吳思澎代表港隊的機會不多，今次難得在主場出賽，當然想有好成績，當他上個月得知今次機會後，他笑言緊張得要問AI解決煩惱，AI的建議也是舊調重彈，以平常心出戰，吳思澎指今次賽事在心態已有改善，奈何受腳傷所困，未能發揮達成賽前目標，雖然未能在「灣場」寫下個人最佳，吳思澎今次感受到與海外選手的差距，反而讓他再上一課，「當我今日落場時，看到中、韓選手的能力與我們有一段距離時，我反而心情比較輕鬆一點，畢竟成績上難以追上，先好好做好自己的動作，之後再參加大賽也要像今次一樣，告訴自己像練習一樣就可以了。」

吳思澎繼續以打破香港青年紀錄為目標，畢竟未有人突破50米的大關，逐步逐步向成年組進發，再嘗試衝擊體院的資格。吳思澎明日再度登場，出戰男子鉛球。