歐聯｜阿仙奴２：０勝奧林比亞高斯　曼城作客遭摩納哥逼和２：２

歐聯周三（ 10月1日）賽事，阿仙奴以2：０擊敗奧林比亞高斯。另一英超隊伍曼城作客對陣摩納哥，則被對手以２：２逼和。



於阿仙奴對奧林比亞高斯的賽事，在上半場12分鐘，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在基奧基尼斯（Viktor Gyökeres）助攻下建功，助阿仙奴半場領先1：0。下半場至補時2分鐘，布卡約沙卡（Bukayo Saka）為阿仙奴錦上添花，阿仙奴最終以2：０勝出。

至於摩納哥對曼城的賽事，上半場15分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）接應加華度爾（Joško Gvardiol）傳球破網，為曼城先開紀錄。3分鐘後雖被對手扳平，但艾寧夏蘭特於44分鐘個人梅開二度，助曼城半場領先2：1。至下半場補時階段，對手憑12碼追平2：2。

同日歐聯賽事結果

卡拉巴克 2：0 哥本哈根

聖基萊斯聯 0：4 紐卡素

摩納哥 2：2曼城

阿仙奴 2：0 奧林比亞高斯

巴塞隆拿 1：2 巴黎聖日耳門

利華古遜 1：1 燕豪芬

多蒙特 4：1 畢爾包

拿玻里2：1 士砵亭

維拉利爾2：2 祖雲達斯