學界D2游泳同池驚現進行兩個項目　泳手同線迎頭作賽險象環生

今日（9日）維多利亞公園游泳池舉行的港九學界D2游泳賽出現罕見一幕，在社交網站流傳片段，維園游泳池竟然同時進行兩個項目，兩名游手在同一泳線中迎頭作賽，更在泳池中相遇，幸好未有發生任何意外，險象環生。

學界體育聯會回應事件，指今次事件屬於「誤會」，承認工作人員有疏忽，該組賽事無效，其後相關組別在稍後時間再重新作賽。



今早在維多利亞公園游泳池舉行的港九D2學界游泳賽，，社交網站Threads今日流傳片段，配上「今日D2學界奇景，學體會有料，100蛙 VS50蝶」，片段中泳池兩面也有泳手出賽，並向着不同方向游，在場嘩聲四起。當兩面泳手游到池中時相遇，幸好泳手們避開迎頭而來的對手，未有發生意外。片段在社交網站瘋傳，有網民笑言：「原來游泳都有障礙賽」，部分網民斥賽會不尊重運動員。

學界體育聯會回覆《01體育》查詢，指事發當時正進行女子甲組100米蛙泳的第3小組，以及男子丙組50米蝶泳的第1小組。學體會方面表示，賽會如常地吹哨進行100蛙的比賽，而游泳另一端的50蝶泳手誤以為哨子聲代表他們組別出賽，泳手隨即登上跳台，並跳進池中作賽。大會當時隨即吹響哨子及把「召回線」拋進池中，示意比賽暫停，該組的成績無效，賽會在其後時間安排重賽。

學體會表示安排有疏忽，工作人員把男子丙組泳手帶往跳台後，返回原本的工作崗位，未有提醒同學其分組未開始比賽，並指今次屬於一場誤會。