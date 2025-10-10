港足作客絕殺孟加拉　主帥稱未曾想過落敗：李小恆先坐後備是部署

香港足球代表隊於亞洲盃外圍賽作客絕殺孟加拉，取得晉級過程中的重要三分。主教練韋斯活指球隊雖然曾落後，但從不擔心會落敗，有自信港隊可以入波。

他直言讓最終攻入三球的李小恆坐後備是戰術部署，揚言對方是港隊的秘密武器；又指港隊能夠贏波，皆因全隊上下，以至球迷與港人都永不言敗。



港隊今場先落後，但連入三球反超前，然而臨完場前上演全場「高潮」，被追成平手後，再靠李小恆的入球絕殺4：3。

主教練韋斯活用「過山車」去形容今場比賽，他指兩隊踢成3：3時，自己曾想過打和也不錯：「當時我認為這比數再公平不過吧，起碼不是一場災難，我們沒有落敗，拿到一分回家，但可能距離晉級仍有一段距離。但現在港隊在接下來兩場都有好成績的話，可能就不用擔心作客印度了。」

港隊目前兩勝一和錄7分排小組榜首，假如主場對孟加拉與新加坡都獲勝，有13分在手的話，以小組首名晉級決賽周機會極高。

港足主教練韋斯活。（HKFA）

韋斯活又指出，在港隊早段落後下，自己亦從沒想過港隊會落敗，因陣中擁有多位進攻好手，「我有信心我們可以入波，艾華頓、安永佳、余在言都有能力。」

當然，最終入球的是後備上陣的李小恆，韋斯活直言這是戰術部署，「我們早段選擇了側重防守的踢法，但我們知道李小恆在中超的表現，他的高強度跑動、他的能量爆發，這令他幾乎不可能踢足全場，所以他成了我們的秘密武器。」他坦言沒料過這位翼鋒會上演帽子戲法，並打趣指仍為對方尋找比賽皮球作為紀念。

港隊有艾華頓等攻擊手坐鎮，韋斯活稱從不擔心今場會落敗。（HKFA）

韋斯活表示，比賽中大部份失波都是犯錯引致，「像馬勒當拿一個扭五個英格蘭守衛入波是很罕見的」，所以不會怪責任何球員，但會為主場一戰好好檢討。他深信港隊值得這場勝利。

「關鍵在於決心，我們很渴望再打入亞洲盃決賽周，而職球員賽前都知道，印度逼和了新加坡，這是我們的好機會。」他表示，港隊上下都擁有同一種信念，「我們永不言敗，奮鬥到最後一刻，這種精神不論是我、職員或球員，還有球迷，甚至全個香港都一樣。」