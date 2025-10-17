2025英雄聯盟LoL世界賽｜賽程、參賽隊伍、直播連結
撰文：威廉神
出版：更新：
英雄聯賽世界大賽（League of Legends World Championship Series）已經舉行到第15屆，今屆賽事日期為10月14日-11月9日，地點為中國，入圍賽及瑞士輪在北京、淘汰賽在上海、總決賽則在成都舉行。本文將帶來賽程、參賽隊伍及直播連結等相關資訊。
LoL世界賽參賽隊伍
LPL賽區 - BLG、AL、TES
LCK賽區 - GEN、HLE、KT
LEC賽區 - G2、MKOI、FNC
LTA賽區 - FLY、VKS、100T
LCP賽區 - CFO、TSW、PSG
入圍賽 - IG、T1
LoL世界賽賽程
入圍賽：10月14日
由IG及T1進行一場過的Bo5，結果由T1以3：1勝出，晉級瑞士輪
瑞士輪：10月15日-10月25日
16支隊伍進行5輪瑞士輪比賽，採取3勝晉級、3敗淘汰制，相同賽區的隊伍在首輪將不會相遇；決定晉級或淘汰的比賽為Bo3，其餘比賽為Bo1
瑞士輪成績及下輪比賽（截至10月17日）
2：0 - 10月17日 - KT vs KES（16:00）、CFO vs AL（19:00）
1：1 - 10月18日 - FLY vs TSW（16:00）、GEN vs T1（17:00）、G2 vs BLG（18:00）、HLE vs 100T（19:00）
0：2 - 10月19日 - MKOI vs FNCZ（16:00）、VKS vs PSG（19:00）
淘汰賽：10月28日-11月9日
相同賽區以及瑞士輪以3：0晉級的隊伍將不會在8強相遇；所有比賽均為Bo5
總決賽：11月9日
同樣為Bo5
LoL世界賽直播連結
https://www.twitch.tv/lolesportstw
https://www.youtube.com/@lolesportstw