2025英雄聯盟LoL世界賽｜賽程、參賽隊伍、直播連結

英雄聯賽世界大賽（League of Legends World Championship Series）已經舉行到第15屆，今屆賽事日期為10月14日-11月9日，地點為中國，入圍賽及瑞士輪在北京、淘汰賽在上海、總決賽則在成都舉行。本文將帶來賽程、參賽隊伍及直播連結等相關資訊。



T1選手Faker。（資料圖片/Getty Images）

LoL世界賽參賽隊伍

LPL賽區 - BLG、AL、TES

LCK賽區 - GEN、HLE、KT

LEC賽區 - G2、MKOI、FNC

LTA賽區 - FLY、VKS、100T

LCP賽區 - CFO、TSW、PSG

入圍賽 - IG、T1

（資料圖片/Getty Images）

LoL世界賽賽程

入圍賽：10月14日

由IG及T1進行一場過的Bo5，結果由T1以3：1勝出，晉級瑞士輪

瑞士輪：10月15日-10月25日

16支隊伍進行5輪瑞士輪比賽，採取3勝晉級、3敗淘汰制，相同賽區的隊伍在首輪將不會相遇；決定晉級或淘汰的比賽為Bo3，其餘比賽為Bo1

瑞士輪成績及下輪比賽（截至10月17日）

2：0 - 10月17日 - KT vs KES（16:00）、CFO vs AL（19:00）

1：1 - 10月18日 - FLY vs TSW（16:00）、GEN vs T1（17:00）、G2 vs BLG（18:00）、HLE vs 100T（19:00）

0：2 - 10月19日 - MKOI vs FNCZ（16:00）、VKS vs PSG（19:00）

淘汰賽：10月28日-11月9日

相同賽區以及瑞士輪以3：0晉級的隊伍將不會在8強相遇；所有比賽均為Bo5

總決賽：11月9日

同樣為Bo5

（資料圖片/Getty Images）

LoL世界賽直播連結

https://www.twitch.tv/lolesportstw

https://www.youtube.com/@lolesportstw