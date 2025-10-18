英超｜車路士作客3球贏波 森林易帥後未贏過 普斯迪高古帥位危
撰文：威廉神
經過國際賽期過後英超重開，車路士作客以3球輕取諾定咸森林。森林自9月初換帥，由普斯迪高古（Ange Postecoglou）執教後各項賽事已錄得8場不勝，帥位岌岌可危。
森林上半場仍能和車路士踢成均勢，雙方互無紀錄返回更衣室。換邊後4分鐘，車路士後衛阿捷岩邦上前助攻，接應柏度尼圖左路傳中頂入。
3分鐘後，車路士禁區邊靠右獲得直罰球，柏度尼圖主射省中人牆，森林門將沙斯撲到仍入網，客軍兩球領先。
62分鐘，森林辛真高左路傳出高質靚波，惟接應的尼高威廉斯撞射一飛沖天，未能把握機會破蛋。8分鐘後森林再有黃金機會，但再一次中楣不入。
至84分鐘角球開出，沙斯手槌解圍不遠，列斯占士第一時間上射抽射破網，最終車路士作客以3球大勝森林。
計及普帥上任前戰績，其實森林已是10場不勝，日前已有傳，普斯迪高普的帥位受到壓力。英國《BBC》引述「可靠消息」指，假如辭退普帥，54歲的英格蘭藉領隊戴治（Sean Dyche）將成為球會其中一個優先考慮的人選。戴治自今年1月離開愛華頓後一直待業，上周曾傳出可能執教格拉斯哥流浪，但據消息人士透露，他對該工作並不感興趣。
