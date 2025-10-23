羽毛球法國賽｜鄧謝配力戰54分鐘逆轉過關 挫日本組合晉級8強
撰文：趙子晉
出版：更新：
香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪出戰法國羽毛球公開賽，次圈鬥日本的霜上雄一／保原彩夏，力戰3局反勝對手晉級8強。
港隊混雙「鄧謝配」今日（23日）在法國公開賽再度登場，擊敗中華台北組合後，與日本組合霜上雄一／保原彩夏爭入8強，雙方首局戰情緊湊，多次交換領先，末段戰至「刁時」，鄧謝配以21：23先輸一局。
鄧俊文／謝影雪第二局回勇，早段已經拉開比分，中後段拉開優勢至雙位數，以21：10扳回一城。鄧謝配在決勝局上半局擴大差距，換場後愈戰愈勇，以21：14再下一城，力戰54分鐘反勝對手，晉級8強。
