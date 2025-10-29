香港隊獎牌持續更新．亞青運｜李芯瑤半小時奪兩金　泳隊成大贏家

香港隊派出125人大軍出戰第三屆亞洲青年運動會（亞青運）。繼田徑小將區皓駿先拔頭籌，奪得男子1500米銅牌後，三項鐵人的陳愛妍、丁毅臻、温澤仁及王樂彤亦於混合接力添銅。香港隊在游泳項目「開齋」，由李芯瑤取得第一金。

本文持續更新一眾香港體壇新力軍成績。



10月28日港隊獎牌｜巴林亞青運

泳隊一夜豪取4金5銀1銅破歷屆獎牌紀錄 李芯瑤30分鐘內連奪雙金

游泳隊亦再傳捷報，晚上舉行的多項決賽繼續橫掃獎牌，李芯瑤先在女子100米自由泳決賽以55.72秒奪金，隊友馬紫玲以56.33秒摘銀；不足半小時後，芯瑤再戰女子50米蝶泳，游出27.55秒再獲金牌，一晚連奪兩金，加上早前的50自金牌，今屆個人已獨攬3金。

女子200米蛙泳決賽，同樣有兩位港將踏上頒獎台，林韵晴以2分31.63秒獲第一名，文薈喬2分33.98秒獲銅牌；接力賽方面，余子龍、徐奕褀、劉建希及王一舜在男子4X100米混合泳摘金，陳梓瑜、文薈喬、文雪兒及李芯瑤在女子4X100米混合泳摘銀；加上陳梓瑜在女子50米背泳、劉建希在男子50米蝶泳及吳羽倫在男子200米蛙泳的銀牌，香港年輕泳將周二晚在巴林豪取4金5銀1銅。

香港代表團至今收穫7金6銀8銅，共21面獎牌，超越上屆2金5銀13銅的成績，於獎牌榜位列第七，當中單是泳隊已佔6金6銀3銅。

李芯瑤（中）30分鐘內連奪雙金，今屆個人已累積3面金牌。（港協暨奧委會提供）

10月28日港隊獎牌｜巴林亞青運

電競陳栢賢奪香港第三金

電競港將陳栢賢出戰「街頭霸王6」，從小組賽後過關斬將，最終在決賽以4：3擊敗中華台北選手LIN Jun-xi，為香港奪得今屆第三面金牌。

巴林亞青運｜陳栢賢在電競「街頭霸王6」為香港奪得今屆第二金。（港協暨奧委會提供）

10月28日港隊獎牌｜巴林亞青運

羅靖喬獲第二面獎牌

早前在女子個人10公里計時賽摘銅的羅靖喬，在女子75公里公路賽再下一城，獲得銅牌，是她今屆亞青運的第二面獎牌。

羅靖喬在女子75公里公路賽再添一銅。（港協暨奧委會提供）

10月27日港隊獎牌｜巴林亞青運

游泳隊摘2金1銀2銅

香港隊在游泳項目奪得今屆首面金牌，李芯瑤在女子50米自由泳初賽游出25.77秒，初賽以小組首名晉級，馬紫玲摘以第三名晉級。李芯瑤在決賽游出25.59秒，以0.1秒之差力壓中國選手奪金，馬紫玲則以25.77秒第三名觸池摘銅。

李芯瑤與馬紫玲其後夥拍林韵晴﹑文薈喬，合力出戰女子4X100米自由泳接力，港隊全場稍為領先，中國隊一直緊隨其後，港隊由頭帶到尾，結果游出3分45.60秒，以0.9秒的優勢奪得今屆亞青運第二金。另外，馬紫玲在女子400米自由泳以4分16.54秒摘銀，劉建希則在男子100米蝶泳獲得銅牌，游泳港隊一共摘下2金1銀2銅。

李芯瑤連奪兩金。（港協暨奧委會圖片）

李芯瑤﹑林韵晴﹑文薈喬﹑馬紫玲（由左至右）在女子4X100米自由泳接力為港隊贏得第二金。（港協暨奧委會圖片）

10月26日港隊獎牌｜巴林亞青運

公路單車女子個人10公里計時賽獲銅牌

羅靖喬獲得銅牌，港隊單車首戰亞青運即傳捷報，這亦是港隊今屆的第三面獎牌。

巴林亞青運｜羅靖喬在公路單車計時賽獲銅牌。（港協暨奧委會提供）

10月25日港隊獎牌｜巴林亞青運

三項鐵人混合接力奪銅

陳愛妍、丁毅臻、温澤仁及王樂彤組隊，首個出場的王樂彤以27分43秒完成排第四，第二棒的温澤仁一度追至次席，陳愛妍和丁毅臻在最後兩棒守住第三位，最終港隊以1小時47分38秒衝線，奪得銅牌。日本和印尼分奪金銀。

巴林亞青運｜香港三項鐵人隊奪得混合接力銅牌。（港協暨奧委會提供）

10月24日港隊獎牌｜巴林亞青運

區皓駿奪港隊首面獎牌

16歲的區皓駿出戰男子1500米決賽，以4分05.09秒衝線，力壓沙特阿拉伯跑手摘銅，成為港隊今屆亞青運首名獎牌得主。根據世界田聯資料，區皓駿同時刷新個人最佳時間，將PB推前逾1秒（舊PB：4分06.99秒）。男子1500米金﹑銀牌分別由斯里蘭卡及中國跑手奪得。

巴林亞青運｜香港田徑隊的區皓駿奪得男子1500米銅牌。（港協暨奧委會提供）