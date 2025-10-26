MLB世界大賽｜山本由伸完全比賽助道奇挫藍鳥　日投手譜罕有成就

撰文：吳慕兒
出版：更新：

世人追看道奇，大都為了大谷翔平，不過今天為球隊挺身而出的，是另外一個日本人——投手山本由伸。
MLB世界大賽第2戰，繼續在加拿大多倫多藍鳥主場上演，首仗落敗的道奇，作客第2仗由山本由伸先發，結果他以一場完全比賽（完投／complete game）助球隊5：1贏波，在7戰4勝的系列賽中，場數追平1：1，而且在季後賽達成連續兩場完投的罕有成就。

MLB世界大賽｜山本由伸投出一場完全比賽，助道奇場數追平1：1。（路透社）

MLB世界大賽第2戰成投手戰　山本由伸寫下連續完投

道奇在世界大賽首仗出師不利，山本由伸今場壓力不小，這位日本投手以一場精彩演出，成為球隊贏波英雄，更為人津津樂道的是，他僅投出105球，便終結了比賽，全場8次三振對手，僅讓藍鳥打出4支安打和得1分，沒有投出4壞球。

山本由伸與藍鳥王牌古斯文（Kevin Gausman）合演一場投手戰，7局上半，比數仍為1：1，直到Will Smith和Max Muncy各自轟出一記單人全壘打突破僵局，8局上半Will Smith趁滿壘打出安打，道奇再得兩分，加上山本由伸完投，道奇以5：1挫藍鳥，場數追平1：1。

MLB世界大賽｜大谷翔平開轟無助道奇取勝 山本由伸次戰先發撼王牌MLB世界大賽｜由爭大谷翔平到爭總冠軍　道奇對藍鳥五大看點
MLB世界大賽｜山本由伸成為道奇擊敗藍鳥英雄。（路透社）

1988年至今首位季後賽連續完投道奇投手

山本由伸通過繙譯表示，「老實說，我沒有去想能否投畢整場比賽，因為我的投球數字上升得頗快，但我很開心能夠完投。」他全場投出105球，當中73球為好球，「第5局完成後，我的投數已去到71球，那時候我只在嘗試逐局逐局去拚，我們都沒有談論能否戰至第9局。」

山本由伸對上一場先發，是10月14日道奇對釀酒人的國家聯賽冠軍戰第2戰，當時他亦是投出一場完場比賽，只讓對手擊出3支安打，同樣領軍贏5：1。在現今棒球賽之中，完投絕非易事，他是自2004年Jose Lima以來，首個能夠在季後賽達成完投的道奇投手；而連續兩場季後賽完投的話，更加要數到1988年的Orel Hershiser——當年這位傳奇投手在國聯第7仗及世界大賽第2及第5仗達成完投。

MLB｜這個小孩邁進世界大賽了　藍鳥挫水手晉級　小葛落淚膺MVP棒球｜22歲新星助藍鳥追平　升MLB僅一個月　憑指叉球獨步天下
MLB世界大賽｜大谷翔平第8局打擊期間球棒折斷。（路透社）

藍鳥主帥也大讚：他令我們吃盡苦頭

山本由伸連續兩場完投，連對手藍鳥主帥John Schneider亦稱讚，「季後賽連續兩場完投，真是相當了不起，他令我們吃盡苦頭。」今仗擔任代打的大谷翔平，今場4次打擊，擊出1支安打。

道奇作客多倫多1勝1負，未來3仗會回師洛杉磯主場作賽。下一仗會在美國時間周一晚上舉行。

MLB世界大賽｜道奇絕地反勝　5年內兩度封王　洋基主將開轟亦徒然大谷翔平傷勢無礙料續上陣　頭兩仗收視創7年最佳｜MLB世界大賽大谷翔平盜壘脫臼　全場球迷死寂　賽後發另類Story報平安｜MLBFreddie Freeman成為英雄前 先帶領3歲兒子戰勝死神｜MLB世界大賽MLB｜道奇上演真正的勝利巡遊　逾22萬人參與　填補一個遺憾MLB｜大谷翔平罕有英語發言　從翻譯涉賭醜聞開始　走過崎嶇一季
棒球及壘球
MLB
大谷翔平
山本由伸（Yamamoto Yoshinobu）