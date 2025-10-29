全運會2025｜香港隊成績持續更新　帆船貝俊龍奪港隊今屆第一金

香港隊派出史上最龐大的代表團參加第十五屆粵港澳全運會，共602名運動員競逐28個項目。

在全運會正式揭幕前，帆船港將貝俊龍已率先為港隊帶來今屆第一面獎牌。

本文將持續更新香港隊運動員在全運會的成績。



全運會2025香港隊名單｜港隊誰人參賽？張家朗蔡俊彥何詩蓓在陣

全運會2025

10月29日 貝俊龍ILCA 7奪港隊第一金

男子愛爾卡7級（ILCA 7）帆船項目，第二階段10場賽事後以29分列榜首的貝俊龍（Nicholas Halliday），在第11場比賽獲得第4名，終以總成績33分順利封王，是港隊在今屆全運會奪得的首面金牌，同時為香港帆船隊歷來在全運會史上第一面金牌。

全運會2025｜貝俊龍奪港隊今屆第一金。（中國香港帆船運動總會圖片）

+ 2

全運會2025

10月28日 貝俊龍ILCA 7暫列首位

全運會帆船項目率先在汕尾的廣東海上項目訓練中心上演，帆船與風帆戰至尾聲。代表港隊出戰男子愛爾卡7級（ILCA 7）帆船的貝俊龍，第二階段10場賽事中，其中5場躋身三甲，第8場更取得首位，扣除最差一場排名後，以淨總分29分暫列首名，有望在周三（29日）的最後一戰決出獎牌。

出戰男子49人級的奧運代表祥傑／阿輝，第二階段首4日賽事戰績彪炳，其中8場在前四衝線，一度躋身三甲位置，惟今日3場賽事三甲不入，扣除兩場最差成績後，淨總分40分暫列第四，依然有望衝擊獎牌。

男子49人級的奧運代表祥傑／阿輝。（中國香港帆船運動總會圖片）